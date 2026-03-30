Der HC Ajoie trennt sich per sofort von Headcoach Greg Ireland.

Die Jurassier liegen in der Playout-Finalserie gegen Ambri-Piotta mit 0:3 im Hintertreffen.

Bis zum Saisonende übernimmt (erneut) Sportchef Julien Vauclair das Traineramt.

Ajoie steht im Playout-Final gegen Ambri bereits nach 3 Partien mit dem Rücken zur Wand. Grund genug für die Klubführung, um die Reissleine zu ziehen und sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Greg Ireland zu trennen.

Der Kanadier stand seit Oktober 2024 an der Bande des Quali-Schlusslichts der National League. Im März 2025 wurde Irelands Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert. Diesen wird der 60-Jährige aber nicht erfüllen.

Was macht La Chaux-de-Fonds?

Bis Ende Saison übernimmt Julien Vauclair das Traineramt bei den Ajoulots. Der Sportchef war bereits nach Christian Wohlwends Entlassung als Interimslösung eingesprungen. Ajoie braucht nun 4 Siege am Stück, um sich vorzeitig zu retten. Spiel 4 gegen Ambri steigt am Dienstag in Pruntrut.

Sollte Ajoie die Wende gegen Ambri nicht gelingen, droht die Liga-Qualifikation gegen La-Chaux-de-Fonds. Allerdings müssen die Neuenburger zuerst Swiss-League-Meister werden. In der Finalserie liegen sie derzeit mit 0:1 gegen Sierre zurück.