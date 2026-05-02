Legende: An Parkinson erkrankt Ralph Krueger, hier 2020 aus seiner Zeit als Coach der Buffalo Sabres. Getty/Bill Wippert

In einem Interview mit CH Media hat Ralph Krueger «einen grossen Schritt» getan, wie er selber sagt. Zum ersten Mal hat der 66-Jährige über einen erlittenen Schicksalsschlag gesprochen.

«Ich habe im Herbst 2024 die Diagnose Parkinson bekommen. Die Krankheit ist unheilbar. Das ist ein Grund, warum ich mich noch stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe», erklärt Krueger.

«Ich bin sportlich wie nie»

Die Krankheit hat wenig Einfluss auf die Lebenserwartung, aber auf die Lebensqualität. «Die wissenschaftlich am besten belegte Methode zur Linderung der Symptome ist, Sport zu treiben, aktiv zu bleiben. Ich bin sportlich wie nie», so der gebürtige Kanadier mit Schweizer Staatsangehörigkeit. Er habe gelernt zu akzeptieren, «dass diese Krankheit nur ein Teil von mir ist – aber eben nicht alles».

Krueger hatte von 1998 bis 2010 die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft trainiert, «das Herzstück meines Arbeitslebens», wie er heute sagt. In Erinnerung bleibt vor allem auch Kruegers legendäre Motivations-SMS vor einem WM-Spiel gegen Russland.