Legende: Dürfen sich in die Ferien verabschieden Die Spieler von Ambri-Piotta. Keystone/JONAS SCHECK

Ambri setzt sich im Playout gegen Ajoie durch

Es war noch einmal ein hartes Stück Arbeit, ehe Ambri-Piotta den 4. Erfolg im 4. Spiel der Playout-Serie gegen Ajoie feiern konnte. Die Leventiner setzten sich im Jura mit 2:0 durch und schafften damit den «Sweep». Alex Formenton erzielte den Game-Winner bereits in der 9. Minute. Topskorer Michael Joly sorgte mit einem späten Doppelschlag (58./60.) für die Entscheidung, wobei das 3:0 ins leere Tor fiel.

Insgesamt ging der Auswärtserfolg in Ordnung, verzeichneten die Gäste doch ein deutliches Chancenplus (35:17 Torschüsse). Während sich Ambri in die Ferien verabschiedet, muss Ajoie weiter um den Ligaerhalt zittern. Der Trainerwechsel am Montag von Greg Ireland zu Julien Vauclair blieb vorerst ohne Wirkung. Sollte sich La Chaux-de-Fonds im Playoff-Final der Swiss League gegen Sierre durchsetzen, würde es zu einer Liga-Qualifikation kommen.

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