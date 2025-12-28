Die Schweizer U20-Nati muss sich an der WM auch im zweiten Gruppenspiel knapp geschlagen geben.

Legende: Umkämpftes Duell Zwischen der Schweiz und Schweden. IMAGO / Bildbyran

Nach dem knappen 1:2 zum Auftakt gegen Gastgeber USA musste die Schweizer U20-Nati auch im zweiten Gruppenspiel das Eis als Verlierer verlassen. Bei der Partie in Saint Paul gegen Schweden war das Team von Coach Jan Cadieux zwar nahe dran, am Ende setzte es aber ein 2:4 ab.

Schweden ging durch Eric Nilson bereits nach 53 Sekunden in Führung. Die Schweizer reagierten darauf aber stark. HCD-Stürmer Beni Waidacher glich die Partie aus (15.), der in Nordamerika engagierte Lars Steiner brachte die Schweiz dann sogar in Führung (39.).

Doppelschlag im Schlussdrittel

Viggo Björck (41.) und Lucas Pettersson (47.) verhinderten mit ihren beiden Treffern dann aber den ersten Sieg der Schweiz über Schweden an einer WM seit 2019. Kurz vor Schluss fiel ins leere Tor dann noch das 4:2. Nach einem 3:2 über die Slowakei zum Auftakt setzen sich die Skandinavier damit wieder knapp durch.

Nach zwei Partien in nicht einmal 24 Stunden bekommt die Nati eine etwas längere Pause. Als nächstes geht es am Dienstagabend gegen Deutschland, tags darauf steht das Duell mit der Slowakei an.