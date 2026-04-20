Nach sechs Jahren geht die Amtszeit von Colin Muller als Trainer der Schweizer Frauen-Nati in diesen Tagen zu Ende.

Am Dienstag startet Colin Muller in sein letztes Abenteuer als Headcoach der Schweizer Eishockey-Frauen. Wobei «Abenteuer» in diesem Fall vielleicht etwas hochgegriffen ist.

Ein grosses Spektakel wird Mullers Abschiedskapitel nicht, steht für das Nationalteam doch zwei Testspielen gegen Deutschland an (23. und 25. April). Aufgeboten sind dabei nur junge Talente mit kaum A-Nati-Erfahrung. Nur Laure Mériguet (Genf-Servette) war bereits beim Bronze-Coup an Olympia in Milano Cortina mit dabei.

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Stichwort Olympia-Bronze. Dieses war für den 62-jährigen Muller in seiner rund sechsjährigen Amtszeit – wenig überraschend – das absolute Highlight. «Ich bin so fest berührt, dass unsere Frauen das leisten konnten», so Muller.

Zukunft und Nachfolge noch offen

Wie es für ihn danach weitergeht, ist noch offen. So auch, was seine Nachfolge betrifft. Das Frauen-Eishockey werde der Schweiz-Kanadier aber immer mitverfolgen – in der Hoffnung, dass die jüngsten Erfolge des Nationalteams den Sport in der Zukunft nachhaltig prägen. «Hoffentlich gibt es jetzt viele junge Spielerinnen, die Eishockey spielen wollen. Und die Träume haben, das zu erreichen, was wir geschafft haben.»

Seit seinem Einstieg in der Saison 2019/20 hat Muller die Schweizer Frauen wieder konkurrenzfähig gemacht. Unter seiner Leitung qualifizierte sich das Nationalteam regelmässig für die WM-Playoffs, erreichte Halbfinals und belohnte sich abschliessend mit der ersten Olympia-Medaille seit 2014.

Nun steht für Colin Muller das letzte Hurra vor der Tür – ohne grosses Spektakel. Aber eigentlich passend für den Mann der leisen Töne, der die Nati über Jahre geprägt hat. Dass er sich nun mit einer jungen Generation verabschiedet, wirkt für den kommenden Umbruch in der Etage fast sinnbildlich.

Eishockey-Nati der Frauen