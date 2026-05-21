Der Pokal in der nordamerikanischen Frauen-Liga PWHL geht erstmals nach Kanada.

Legende: So geht kanadischer Jubel Laura Stacey mit dem «Walter Cup». Imago/Zuma Press

Montreal Victoire ist erstmals Meister der Professional Women’s Hockey League (PWHL). Das Team um Captain Laura Stacey gewann Spiel 4 im rein kanadischen Playoff-Final gegen die Ottawa Charge mit 4:0 und die Serie mit 3:1.

Matchwinnerin war Abby Roque mit einer Doublette. Ottawa, das im Halbfinal die Boston Fleet mit der Schweizerin Alina Müller eliminiert hatte, verzeichnete mehr Torschüsse, wirklich gefährlich wurden die Hauptstädterinnen aber selten.

Ziehen die Canadiens nach?

Montreal gelang damit, wonach die kanadischen Männerteams seit 1993 dürsten: einen Titel in der besten Liga der Welt für das «Mutterland des Eishockeys» zu gewinnen. Und dies in der erst 3. Saison seit Schaffung der PWHL.

In der NHL haben die Montreal Canadiens die Chance, der frankophonen Metropole einen doppelten Titel zu bescheren. Der Stanley-Cup-Rekordsieger steht in den Halbfinals gegen Carolina.