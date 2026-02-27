 Zum Inhalt springen

Nach Rückzug von Langenthal Keine Playouts in der Women's Hockey League

Am Samstag starten in der Women's Hockey League die Playoffs. Playouts wird es hingegen nicht geben.

27.02.2026, 10:36

Eishockeyspieler im Kampf um den Puck.
Legende: Nach der Qualifikation nicht mehr im Einsatz Der SC Langenthal in der Person von Norina Müller (rechts). Keystone/ANTHONY ANEX

In den beiden Playoff-Viertelfinals treffen Ambri-Piotta (3. der Qualifikation) auf die Davos Ladies (6.) und die Fribourg-Gottéron Ladies (4.) auf die ZSC Lions (5.). Die Serien starten am Samstag und werden im Best-of-3-Modus gespielt.

Direkt im Halbfinal stehen der Qualifikations- und Cupsieger Zug sowie der Titelverteidiger Bern. Das Playout zwischen Langenthal (7.) und Neuchâtel Academy (8.) findet hingegen nicht statt. Da die Berner ihren Rückzug aus der obersten Frauenliga angekündigt haben, wird es keinen Absteiger geben.

Einziger möglicher Aufsteiger ist Lausanne HC Féminin, das dafür die Halbfinals in der B-Liga erreichen muss. Auch dort beginnen die Viertelfinals am Samstag, Lausanne trifft dabei auf Bassersdorf.

