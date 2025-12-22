Für den EVZ ist die Titelverteidigung weiter möglich: In den Viertelfinals gab es zwei haushohe und zwei ultraknappe Siege.

Legende: Noch ist ihnen der erneute Pokalgewinn nicht gewiss Aber die Zugerinnen stehen wie in der letzten Saison unter den letzten Vier des K.o.-Wettbewerbs. freshfocus/Pascal Muller

Am 16./17. Januar wird in Lausanne um den Pokal im Rahmen des Schweizer Cups im Frauen-Eishockey gespielt. Nach Abschluss der Viertelfinals wird das Final-Four-Turnier mit diesen Affichen lanciert:

EV Zug vs. ZSC Lions

Langenthal vs. Davos

Im 1. Halbfinal treffen somit die beiden Teams aufeinander, die in der Runde zuvor leichtes Spiel hatten. So bodigten die Zentralschweizerinnen, die sich bei der Auflage 2024/25 die Cup-Trophäe mit einem 5:3-Triumph über Gottéron hatten erobern können, gleich mit 9:0 in Neuenburg durch. Die Stadtzürcherinnen hatten gegen die drittklassigen Dragon Queens bei der 16:0-Abreibung noch weniger Erbarmen.

SCB schon länger out

Weitaus engere Angelegenheiten waren die beiden anderen Viertelfinals unter Vertreterinnen der führenden Women's League: Langenthal bodigte in der Verlängerung Ambri mit 2:1, mit dem gleichen Ergebnis setzte sich Davos in Freiburg durch.

Der SCB, die amtierenden Meisterinnen, hatten schon im Achtelfinal mit 3:4 gegen die ZSC Lions den Kürzeren gezogen.