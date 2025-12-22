Am 16./17. Januar wird in Lausanne um den Pokal im Rahmen des Schweizer Cups im Frauen-Eishockey gespielt. Nach Abschluss der Viertelfinals wird das Final-Four-Turnier mit diesen Affichen lanciert:
- EV Zug vs. ZSC Lions
- Langenthal vs. Davos
Im 1. Halbfinal treffen somit die beiden Teams aufeinander, die in der Runde zuvor leichtes Spiel hatten. So bodigten die Zentralschweizerinnen, die sich bei der Auflage 2024/25 die Cup-Trophäe mit einem 5:3-Triumph über Gottéron hatten erobern können, gleich mit 9:0 in Neuenburg durch. Die Stadtzürcherinnen hatten gegen die drittklassigen Dragon Queens bei der 16:0-Abreibung noch weniger Erbarmen.
SCB schon länger out
Weitaus engere Angelegenheiten waren die beiden anderen Viertelfinals unter Vertreterinnen der führenden Women's League: Langenthal bodigte in der Verlängerung Ambri mit 2:1, mit dem gleichen Ergebnis setzte sich Davos in Freiburg durch.
Der SCB, die amtierenden Meisterinnen, hatten schon im Achtelfinal mit 3:4 gegen die ZSC Lions den Kürzeren gezogen.