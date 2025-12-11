Die Schweizerinnen gewinnen ihr 2. Spiel an der Euro Hockey Tour gegen Gastgeber Finnland 4:3.

Ein Tor durch Alina Müller in letzter Minute sichert der Nati den Sieg, nachdem sie bereits zuvor zweimal geführt hat.

Zum Turnierabschluss folgt am Freitag das Duell mit den Schwedeninnen, gegen welche die Nati im November einen Sieg feierte.

Besser hätte die Nati nicht in die Partie starten können. Nach nicht einmal zwei Minuten sorgte Captain Lara Stalder gegen Gastgeber Finnland für die frühe Schweizer Führung. 88 Sekunden später machte Lena-Marie Lutz den Schweizer Traumstart mit dem zweiten Tor perfekt. Finnlands Torhüterin Kiia Lahtinen musste in ihrem ersten Länderspiel schon nach 3:27 Minuten zum zweiten Mal hinter sich greifen.

Allgemein verzichteten die Finninnen auf ihr bestes Personal. Trainer Tero Lehterä setzte im Gegensatz zum Vortag und dem 3:2-Sieg gegen Schweden auf eher jüngere Spielerinnen. Das sollte die Leistung der Schweizerinnen allerdings nicht schmälern. Das Team von Colin Muller war äusserst spielfreudig, wollte sich nach der Auftaktniederlage gegen Tschechien rehabilitieren. Doch die Finninnen schlugen zurück.

Müller mit doppeltem Streich

Erst brachte Sanni Vanhanen den Gastgeber wieder heran (12.), ehe Krista Parkkonen im Mitteldrittel – und einer Schwächephase der Schweizerinnen – das Spiel wieder ausglich.

Nach der letzten Pause ging's wieder ganz schnell. 36 Sekunden waren im Schlussdrittel gespielt, als Alina Müller die Schweizerinnen wieder in Front schoss. Die erneute Führung hielt jedoch nicht lange. Sinja Leemann musste nach einem Cross-Checking für 2 Minuten in die Kühlbox, die Finninnen nutzten dieses Powerplay eiskalt aus (43.).

Es waren die Schweizerinnen, die den Sieg, je länger das Spiel dauerte, mehr wollten. Und das wurde belohnt. Müller setzte in der 60. Minute den späten Schlusspunkt in dieser Partie und sicherte der Nati somit den verdienten Sieg. Es war der erste gegen die Finninnen nach zuletzt zehn Niederlagen in Serie.

So geht's weiter

Zum Abschluss der letzten Euro Hockey Tour des Jahres und gleichzeitig letzten Test vor Olympia treffen die Schweizerinnen am Freitag auf Schweden. SRF überträgt die Partie ab 12:50 live im kommentierten Stream. Gegen die Schwedinnen hat die Nati ihre letzten drei Begegnungen gewonnen – zuletzt vor rund einem Monat an der EHT nach Penaltyschiessen.