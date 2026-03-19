Fribourg-Gottéron will im Viertelfinal gegen die Lakers die erste Hürde auf dem Weg zum ersehnten Triumph nehmen.

Legende: Von ihm sind weiterhin Skorerpunkte gefragt Henrik Borgström. Keystone/Adrien Perritaz

Ausgangslage

Bei letztmöglicher Gelegenheit qualifizierten sich die Rapperswil-Jona Lakers doch noch für die Playoffs, erstmals seit der Saison 2022/23. In der 2. Play-In-Runde schickten sie am Mittwochabend den SC Bern in die Ferien. Im Viertelfinal wartet nun Fribourg-Gottéron, das die Quali auf dem 2. Platz abschloss.

Spieldaten der Best-of-7-Serie

Spiel 1: Freitag, 20. März in Freiburg (20:00 Uhr)

Freitag, 20. März in Freiburg (20:00 Uhr) Spiel 2: Sonntag, 22. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr)

Sonntag, 22. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr) Spiel 3: Dienstag, 24. März in Freiburg (20:00 Uhr)

Dienstag, 24. März in Freiburg (20:00 Uhr) Spiel 4: Donnerstag, 26. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr)

Donnerstag, 26. März in Rapperswil-Jona (20:00 Uhr) ev. Spiel 5: Samstag, 28. März in Freiburg; Spiel 6: Montag, 30. März in Rapperswil-Jona; Spiel 7: Mittwoch, 1. April in Freiburg

Fribourg-Gottéron

Die Saanestädter sehnen sich weiterhin nach dem ersten Meistertitel in der inzwischen fast 90-jährigen Klubgeschichte. Letztmals stand Gottéron 2013 im Playoff-Final und unterlag dort dem SC Bern. In der vergangenen Saison mündete der Steigerungslauf unter Interimstrainer Lars Leuenberger fast in der Finalteilnahme. Im Halbfinal gegen Lausanne mussten sich die Freiburger nach 3:1-Führung in der Serie noch geschlagen geben.

Der mit Vorschusslorbeeren aus Göteborg nach Freiburg gekommene Trainer Roger Rönnberg ist den Erwartungen bisher gerecht geworden. Besonders vor heimischem Publikum traten seine Schützlinge stark auf. Nur 5 Mal musste Gottéron die BCF-Arena als Verlierer verlassen, einzig der HCD hat weniger Heimniederlagen aufzuweisen (3).

Fribourg-Gottéron muss in den Playoffs den Ausfall von Sandro Schmid verkraften. Der Olympia-Teilnehmer und Leistungsträger bei Gottéron verletzte sich im letzten Quali-Spiel gegen Bern und fällt mit einer Unterkörper-Verletzung für den Rest der Saison aus.

SC Rapperswil-Jona Lakers

Das Team von Johan Lundskog ist nach zwei Jahren Absenz zurück in den Playoffs. Der letzte Gewinn einer Playoff-Serie liegt sogar schon 5 Jahre zurück. Mit Fribourg-Gottéron steht den Lakers eine schwierige Aufgabe bevor.

Angesichts der bisherigen Direktduelle darf Rapperswil-Jona jedoch zuversichtlich in die Serie steigen. Die Lakers holten in dieser Saison mehr Punkte gegen Gottéron als umgekehrt. Und: Stets ging das Auswärtsteam siegreich nach Hause. Bleibt das auch in den Playoffs so, kämen die Rosenstädter weiter. Ein allfälliges Spiel 7 würde nämlich in Freiburg stattfinden.

Die Lakers verzeichneten einen ausserordentlich guten Saisonstart mit 11 Siegen aus den ersten 14 Spielen. Lange belegten sie den 2. Platz in der National League. Aufgrund einer fast dreimonatigen Baisse mit 16 Niederlagen in 25 Spielen im November, Dezember und Januar rutschte die Lundskog-Equipe noch aus den direkten Playoff-Plätzen. Auch, weil man sich im Endspurt mit 5 Siegen in 6 Partien noch einmal steigern konnte, reichte es zum 7. Rang.

Die bisherigen Saison-Duelle

2:2 Siege, 7:5 Punkte für die Lakers

03.10.2025: Fribourg-Gottéron – Rapperswil-Jona Lakers 2:3

2:3 31.10.2025: Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gottéron 0:1 n.P.

Rapperswil-Jona Lakers – 0:1 n.P. 03.12.2025: Fribourg-Gottéron – Rapperswil-Jona Lakers 2:4

2:4 27.02.2026: Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gottéron 2:3

National League