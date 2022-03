Lugano legt in der Pre-Playoff-Serie (Best-of-3) in Genf vor und gewinnt mit 2:1.

Mark Arcobello und Daniel Carr treffen für den HCL, Sami Vatanan gleicht dazwischen aus.

Damit fehlt Lugano ein Sieg für die Playoff-Viertelfinal-Qualifikation.

In der zweiten Serie geht mit Ambri (in Lausanne) ebenfalls das Tessiner Team in Führung.

Die Entscheidung fiel bereits in der 26. Minute. Gauthier Descloux im Tor der Genfer konnte eine Scheibe nicht unter Kontrolle bringen. Dies bemerkte auch Daniel Carr. Der Kanadier in Diensten der Luganesi schlich sich von hinter dem Tor an und musste den Puck nur noch zum 2:1 einschieben. Diese Szene entschied eine Partie, die besonders im ersten Drittel unterhaltsam daherkam und in der Lugano sich den Sieg mit einem Steigerungslauf verdiente.

00:33 Video Carr beschert Lugano den 2:1-Sieg in Genf Aus Sport-Clip vom 18.03.2022. abspielen

Spektakel in Drittel 1

Die Partie hatte ereignisreich begonnen. Die Genfer starteten schwungvoll, Lugano nahm mehrere Strafen. Während der zweiten reüssierten aber die Tessiner: Topskorer Mark Arcobello wurde von Alessandro Chiesa herrlich bedient und profitierte im Anschluss von einem Patzer von Genfs Goalie Descloux (9.). Lugano drückte in der Folge weiter, das 2:0 von Romain Loeffel wurde allerdings aberkannt, weil Giovanni Morini Descloux behindert hatte (14.).

00:38 Video Descloux ermöglicht Arcobello mit Patzer die Führung Aus Sport-Clip vom 18.03.2022. abspielen

Dass Servette eigentlich das beste Power-Play-Team ist, zeigte es kurz vor der ersten Sirene: Sami Vatanen hatte in Überzahl viel Zeit und traf mit einem Handgelenkschuss ins rechte obere Eck (20.). Daniel Winnik hatte Niklas Schlegel im Lugano-Tor die Sicht genommen.

Schlegel-Comeback erfolgreich

Lugano-Goalie Schlegel war nach fast 2 Monaten Pause pünktlich für die Pre-Playoffs von einer Verletzung zurückgekommen und letztlich ein wichtiger Eckpfeiler des Erfolgs. Er wurde zum Schluss dank 44 Saves zum Spieler der Partie gewählt und hatte massgeblichen Anteil daran, dass Lugano Genf die erste Heimniederlage seit 15 Spielen zuführte und mit einem Sieg bereits am Sonntag in die Playoffs einziehen kann.