Ambri-Piotta zieht in Spiel 1 auch Lausanne den Zahn

Knapper Sieg in Pre-Playoffs

Ambri-Piotta schlägt Lausanne im 1. Spiel der Pre-Playoffs auswärts 2:1.

Damit brauchen die Nordtessiner am Sonntag noch einen Sieg, um in die Playoff-Viertelfinals einzuziehen.

In der anderen Pre-Playoff-Serie gewinnt Lugano zum Auftakt in Genf ebenfalls 2:1.

Nur die Anzahl Auswärtsspiele im Vergleich mit Biel hatte Lausanne um den direkten Platz in den Playoffs gebracht. Doch nach Spiel 1 der Pre-Playoffs gegen Aussenseiter Ambri-Piotta stehen die Waadtländer mit dem Rücken zur Wand.

Ambri mit dem 7. Sieg in Serie

Der LHC kassierte beim 1:2 zu Hause gegen die Nordtessiner die erst 2. Niederlage in den letzten 11 Heimspielen – und die erste in der Vaudoise Arena gegen Ambri-Piotta überhaupt. Denn die Nordtessiner, die sich die Qualifikation für die Pre-Playoffs mit einem Schlussspurt und 6 Siegen in Serie gesichert hatten, setzten ihren Lauf auf eindrückliche Weise fort. Eine derartige Siegesserie war den «Biancoblu» letztmals im Dezember 2007 geglückt.

Dabei hatte Christoph Bertschy den Favoriten in der 46. Minute erstmals in Front geschossen – doch nach einer Coach's Challenge wurde der Treffer wegen eines vorangegangen Offsides aberkannt. 6 Minuten später jubelte stattdessen das Team von Luca Cereda: Inti Pestoni passte auf Brandon McMillan, der Kanadier erwischte LHC-Keeper Tobias Stephan zwischen den Beinen.

Keeper Juvonen wiederum bärenstark

Pestoni war es bereits gewesen, der die Gäste in der 7. Minute in Überzahl in Führung geschossen hatte. Doch nur 4 Zeigerumdrehungen später glich Ken Jäger das Geschehen wieder aus.

In der Folge bissen sich die Lausanner Mal um Mal die Zähne an Janne Juvonen aus. Der finnische Keeper, der Anfang März von Jokerit Helsinki (KHL) in die Leventina gewechselt hatte, hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel. Das Schussverhältnis von 36:18 zugunsten Lausannes sprach Bände. Damit steht Juvonen nach 8 Spielen in der Schweiz bei der eindrücklichen Fangquote von 94,15 Prozent.

Zwei Matchpucks für die Leventiner

Damit ist es nun dank Juvonen, McMillan und Co. Ambri-Piotta, das zwei Matchpucks hat, um sich in der Best-of-3-Serie sensationell das Viertelfinal-Ticket zu sichern. Die erste Gelegenheit bietet sich den Tessinern am Sonntag vor dem frenetischen Heimpublikum.