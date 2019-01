Am Dienstag leitete der neue ZSC-Coach Arno Del Curto sein erstes Training. Die Spieler schildern ihre Eindrücke.

Am Montag liessen die ZSC Lions die Bombe platzen: Arno Del Curto wird neuer Trainer beim Meister und löst Serge Aubin an der Bande ab. Am Dienstag fand nun das erste Eistraining unter dem Bündner Kult-Coach statt. Bei den Spielern hinterliess der 62-Jährige einen sehr positiven Eindruck:

Simon Bodenmann: «Es war ein intensives Training. Das ist seine Art, er will Speed, Speed, Speed. Wenn man seine Beine mal nicht genug schnell bewegt hat, dann hat man es gehört. So kennt man ihn. Er hat eine ansteckende Art. Man hat über die Jahre so viele Geschichten über ihn gehört. Ich wollte aber nicht voreingenommen sein. Es hilft sicher, wenn jemand von aussen wieder Energie reinbringt. In Sachen Intensität war es ein anderes Training als in den letzten Wochen.»

Denis Hollenstein: «Er ist mit voller Leidenschaft dabei, es war ein gutes Training. Es war intensiver als zuletzt, wir sind viel gelaufen. Er ist sehr direkt und hat uns gesagt, was er will und was er vorhat. Wir können uns in allen Bereichen verbessern. Und dafür ist er da, er wird uns helfen.»

Severin Blindenbacher: «Es war spannend. Es ist eine andere Art von Training, so wie er es macht. Es war schnell und auch laut. Die Übungen haben mich ein bisschen an die guten alten Jursinow-Zeiten in Kloten erinnert. Sein ganzes System ist auf Speed ausgerichtet. Das Niveau war recht hoch, er heizt uns ein. Davos war immer eine spannende Möglichkeit für mich, vor allem eben wegen Arno Del Curto. Deshalb habe ich mich gefreut, als er als neuer Trainer vorgestellt wurde.»

