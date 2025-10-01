Im einzigen Mittwochsspiel der National League gewinnt Lausanne gegen Kloten mit 2:1 und ist neuer Tabellenführer.

Legende: Stark begonnen Die Lausanner hatten im Startdrittel klar die Oberhand. Keystone/CYRIL ZINGARO

Lausanne läuft es in der National League weiter ausgezeichnet. Oder zumindest stimmen am Ende die Resultate. Nur 24 Stunden nach dem knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Ajoie doppelten die Waadtländer mit einem 2:1-Heimsieg gegen Kloten nach.

Die Lausanner sind damit nicht nur neuer Tabellenführer, sondern haben auch erfolgreich Revanche für die Heimniederlage gegen Kloten vor 11 Tagen genommen. Zwar hatte der LHC das erste Saisonspiel gegen Davos verloren, danach gewann das Team von Geoff Ward aber abgesehen von der Niederlage gegen Kloten sämtliche Spiele.

Lausanne nur im Startdrittel besser

Auch am Mittwoch erwiesen sich die Flughafenstädter als zähe Gegner und hätten den Ausgleich in der Schlussphase verdient. Kloten-Goalie Ewan Huet räumte früh seinen Kasten, das 2:2 fiel aber nicht mehr. Am Ende lautete das Schussverhältnis 29:16 zugunsten der Gäste.

Die beiden Lausanner Tore waren wie gegen Ajoie im Startdrittel gefallen. Dominik Kahun (4.) und Antti Suomela (13.) nach einem blitzschnellen Gegenangriff waren erfolgreich. Der Klotener Treffer war etwas weniger sehenswert. Robert Leino stocherte den unter Kevin Pasche begrabenen Puck irgendwie über die Linie. Das Tor zählte erst nach Konsultation der Videobilder.

Resultate