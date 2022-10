Legende: Der Derby-Charakter kam nicht zu kurz Raphael Diaz (links) und Berns Chris DiDomenico scheuten beim Duell auf Augenhöhe keine Nähe. Keystone / Peter Schneider

In der 10. Runde der National League bezwingt der SC Bern Fribourg-Gottéron auswärts mit 2:1 nach Verlängerung.

Den Siegtreffer erzielt Simon Moser.

5 Begegnungen des 10. Spieltages gab's bereits am Samstagabend. Hier lesen Sie das Round-up dazu.

Die Serie von Fribourg-Gottéron im Zähringer-Derby ist gerissen. Nach 8 Siegen in Folge verlor die Mannschaft von Christian Dubé am Sonntagabend erstmals wieder gegen den SC Bern. Die Gäste aus Bern setzten sich 2:1 nach Verlängerung durch, punkten somit in der 7. Partie in Folge und sind nun punktgleich mit dem EHC Biel in der National League auf Platz 6 vorgerückt.

Simon Moser gelang kurz nach Beginn der Verlängerung mit seinem 6. Saisontor der Siegtreffer. Zuvor hatte der Neuzugang Colton Sceviour den SC Bern schon im Startdrittel in Führung geschossen. Der Kanadier fand nach einem schlechten Wechsel der Freiburger genug Raum und Zeit für einen platzierten Schuss vor. Freiburgs Ausgleich in der 46. Minute fiel zwar glückhaft (der Puck fand via Janne Kuokkanens Schlittschuh den Weg ins Tor), war aber verdient.

Freiburg-Goalie Berra «leicht verletzt» Box aufklappen Box zuklappen Reto Berra, die Nummer 1 zwischen den Pfosten bei Freiburg, fehlte im Spiel gegen den SCB verletzungsbedingt. So stand Connor Hughes im Tor von Gottéron, Robin Terrier rückte als Nummer 2 nach. Wie der Klub gegenüber MySports erklärte, habe sich Berra beim Champions-League-Spiel in Salzburg (5. Oktober) «leicht verletzt».

Die Rückkehr auf Freiburger Eis des Neo-Berners Chris DiDomenico, dem Topskorer von Gottéron in den vergangenen zwei Meisterschaften, verlief nicht emotionslos. Im 2. Drittel wurde der Kanadier für kurze Zeit ausgepfiffen. Dies weil er nach einem Check des Freiburgers Samuel Walser scheinbar benommen am Boden lag, danach im Powerplay aber Vollgas gab.