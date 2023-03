Die Scheibe kullerte nach einem Abpraller bei Genfs Goalie Robert Mayer, der zum ersten Mal in diesen Playoffs zum Einsatz kam, über die Linie und besiegelte den 2:1-Sieg der Gastgeber. Sehenswert war der Flip-Pass von Markus Granlund, der dem Tor vorausging. Damit sind beide Teams in dieser Serie daheim noch unbezwungen.

Am Samstag in Genf hatte sich Lugano in der Verlängerung nach etwas mehr als 114 Minuten Spielzeit noch geschlagen geben müssen. Diesmal drehten die Tessiner den Spiess um: Luca Fazzini war mit seinem Schuss nach 69 Sekunden in der Overtime erfolgreich.

Bereits im Schlussdrittel hatte der gegen Genf fast immer erfolgreiche Daniel Carr das 2:1 für die Gastgeber nur knapp verpasst. Dafür hatte im Startdrittel Carrs Teamkollege Samuel Guerra mit seinem ersten Tor überhaupt für Lugano zum 1:1 ausgeglichen. Es war ein besonderes Jubiläum für den Verteidiger: Der aus der Nachwuchsabteilung von Ambri-Piotta hervorgegangene Guerra erzielte sein erst zweites Playoff-Tor überhaupt. Vor 8 Jahren war er noch im Trikot von Davos einmal erfolgreich gewesen.

Die Gäste waren wie die Feuerwehr in die Partie gestartet und bereits nach etwas mehr als 2 Minuten in Führung gegangen. Nicht mit der ersten Chance: Linus Omark hätte sogar noch früher treffen können, war dann aber via Stockhand von Goalie Mikko Koskinen etwas glücklich erfolgreich. Die Genfer verpassten indes den zweiten Treffer während der ganzen restlichen Spielzeit – auch, weil Koskinen erneut stark hielt. Spiel 5 der Serie steht nun am Freitag in Genf auf dem Programm.