Der HC Lugano gewinnt in Ambri auch das 2. Saisonspiel ohne Gegentreffer.

Zug bezwingt Rapperswil. Biel und Servette fahren ebenfalls Siege ein.

Die ZSC Lions erholen sich von der Auftakt-Niederlage in Lugano und bezwingen Fribourg-Gottéron zuhause 5:2.

Ambri-Piotta - Lugano 0:3

Von einem solchen Saisonstart träumt jeder Goalie. Lukas Schlegel feiert mit dem HC Lugano den 2. Shutout im 2. Spiel. Seine Vorderleute zeigten im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen die ZSC Lions am Donnerstag eine etwas zahmere Vorstellung. Die Leventiner traten ebenbürtig auf. Es war ein Derby, wie man es kennt. Von Corona-Blues war nichts zu sehen, die fehlenden Gäste-Fans taten der grandiosen Stimmung ebenfalls keinen Abbruch.

In der 52. Minute wurde es in der Valascia dann doch mucksmäuschenstill. Mark Arcobello traf mit einem platzierten Schuss unter die Latte. Die Leventiner wirkten geschockt – und fingen 3 Minuten später den Doppelpack durch Dario Bürgler. Den Schlusspunkt setzte Mikkel Boedker mit einem «Empty Netter» 45 Sekunden vor der Sirene.

Rapperswil-Jona Lakers - Zug 2:3

Die Affiche Lakers gegen den EVZ ist auf dem Papier eigentlich eine deutliche Sache. Doch die Zuger taten sich schwer mit den aufsässigen Lakers und mit Unachtsamkeiten in der Defensive. Zudem funktionierte das Powerplay der Gäste nicht wie gewünscht, was aber auch auf die Lakers zutraf. In der 19. Minute konnte Sven Senteler in Unterzahl allein auf Melvin Nyffeler losziehen und liess diesem keine Chance.

In der 46. Minute entschied Sven Leuenberger die Partie für den EVZ. Der Anschlusstreffer von Nando Eggenberger eine Minute später machte die Partie spannend, was zu vielen Strafen und kleinen Fouls führte. Der Ausgleich gelang dem Heimteam aber auch mit einem zusätzlichen Feldspieler nicht.

Biel - Lausanne 6:0

Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte Lausanne-Goalie Tobias Stephan genug. Soeben hatte er die Scheibe zum 4. Mal aus seinem Kasten fischen müssen. Die Bieler legten los wie die Feuerwehr. 71 Sekunden dauerte es, bis Damien Brunner mit einem trockenen Handgelenkschuss das 1. Saisontor erzielte.

Bis ins Mitteldrittel vermochte die Lausanne-Verteidigung den Schaden noch in Grenzen halten, dann begann die Waadtländer Talfahrt. Nachdem Fabio Hofer auf Vorlage von Neo-Goalie Joren Van Pottelberghe zum 2:0 eingeschossen hatte, benötigte das Heimteam gerade mal 115 Sekunden, um die Partie mit 3 weiteren Treffern bereits kurz nach Spielhälfte zu entscheiden.

So blieb dann auch Stephan-Ersatz Luca Boltshauser nur 36 Sekunden lang unbezwungen. In der 55. Minute machte Yannick Rathgeb im Powerplay das halbe Dutzend für die Seeländer voll.

Servette – Davos 5:2

Bei Servette schlugen die beiden Toptransfers Linus Omark und Joël Vermin bereits im 1. Spiel zu. Omark gelangen 3 Assists. Vermin traf zum 1:0 in der 18. Minute.

Nach Davos’ Ausgleich kurz vor der ersten Pause sorgte Abwehrchef Henrik Tömmernes für die Entscheidung: Innert 9 Minuten traf der 30-jährige Schwede zweimal. Daniel Winnik baute in der 39. Minute die Genfer Führung in Überzahl weiter aus.

Samuel Guerras Tor 10 Minuten vor Spielende war nur noch Resultatkosmetik, zu dominant trat das Heimteam auf. Für das 5:2-Schlussresultat sorgte Eric Fehr mit einem Treffer ins verlassene Davoser Tor.