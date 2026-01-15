Nach drei Siegen in Serie verliert Ambri in der National League erstmals wieder. Matchwinner für Biel ist Hultström.

Zum dritten Mal im vierten Saisonduell der beiden Teams ging die Partie in Biel in die Verlängerung. Diese nahm das Heimteam mit einem Vorteil in Angriff, hatte sich Ambris Jesse Zgraggen doch 25 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit noch eine Strafe eingehandelt.

28 Sekunden vor deren Ablauf gelang Linus Hultström prompt der Treffer zum 3:2-Overtime-Sieg. Biel schliesst damit punktemässig zum zehntplatzierten Kantonsrivalen Bern auf, bleibt aber noch knapp hinter den Play-In-Plätzen. Ambri, das während zwei Dritteln eine gute Leistung ablieferte, belegt weiter Platz 13. Es war die erste Niederlage nach zuvor drei siegreichen Partien in Folge für die Leventiner.

Ambri gleicht zweimal aus

Ambri hatte auf zwei Bieler Führungen jeweils eine Antwort gefunden. Christopher Tierney und Isacco Dotti mit seinem ersten Saisontreffer reagierten auf die Treffer von Johnny Kneubühler und Petr Cajka. Im Schlussabschnitt drückte Biel dann vehementer auf die Entscheidung – und wurde mit etwas Verspätung dafür belohnt.

National League