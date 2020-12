In der National League finden am Freitag 3 Spiele statt. Wir stimmen Sie mit 3 Geschichten zu den Affichen ein.

3 Spiele am Freitag

Legende: Musste in dieser Saison schon des Öfteren hinter sich greifen HCD-Keeper Robert Mayer. Freshfocus

Davos - Biel: Das Bündner Torhüter-Problem

Mit dem Wechsel zum HC Davos ging für Torhüter und Heimweh-Bündner Robert Mayer ein Traum in Erfüllung, obwohl sein Herz ursprünglich dem EHC Chur gehört hatte. Nur: In sportlicher Hinsicht läuft es weder für den 31-jährigen Schlussmann noch für sein Team.

Mit einer Fangquote von 89,02 Prozent und einem Gegentorschnitt von 3,39 in 8 Spielen weist er die schwächsten Werte aller regelmässig eingesetzten Keeper der National League auf. Einziger (schwacher) Trost: Seinem Backup Sandro Aeschlimann ergeht es nicht besser. Dieser kommt in 4 Spielen gar nur auf eine Fangquote von 87,5 Prozent und kassiert im Schnitt 4,29 Gegentore.

Freiburg - SCL Tigers: Sprungers Warten auf die historische Marke

Ein mickriger Zähler fehlt Julien Sprunger noch, um mit Slawa Bykow gleichzuziehen. Die russische Gottéron-Legende ist mit 651 Skorerpunkten der erfolgreichste Punktesammler der Klub-Geschichte. Die erste Chance am vergangenen Dienstag in Genf hatte Sprunger noch nicht nutzen können. Nun folgt im Heimspiel gegen die Tigers die nächste Gelegenheit.

Überhaupt scheint es, als sei bei Sprunger mit der historischen Bestmarke vor Augen die Produktivität ins Stottern geraten. In 15 Spielen kommt der Captain der Freiburger bislang auf nur 4 Skorerpunkte (3 Tore). Ob der Knoten platzt, wenn der Rekord eingeheimst ist?

Lakers - Zug: Spiel 1 nach dem Diaz-Schock

Was kaum für möglich gehalten worden war, wurde diese Woche nun bestätigt: Identifikationsfigur Raphael Diaz verlässt Zug Ende Saison. Einen Spiessrutenlauf braucht der Captain deswegen nicht zu fürchten, wird doch bis auf Weiteres ohne Zuschauer gespielt.

Sowieso steht aktuell ein Auswärtsspiel am Obersee auf dem Programm. Die formschwachen Lakers verloren 6 der letzten 7 Spiele und sollten sich nicht allzu sehr an ihren 8. Tabellenplatz klammern. Denn geht es nach Verlustpunkten, sind die «Seebuben» bereits wieder ganz am Ende anzutreffen.