Legende: Die Saison geht noch weiter Die Rapperswil-Jona Lakers stehen in den Playoff-Viertelfinals. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Rapperswil-Jona Lakers siegen im Play-In gegen Bern nach dem 2:1 am Montag zuhause 4:0 und sichern sich souverän das letzte Playoff-Ticket.

Dort treffen die St. Galler ab Freitag auf Fribourg-Gottéron. Quali-Sieger Davos bekommt es mit Zug zu tun.

Tanner Fritz, Malte Strömwall, Yannick-Lennart Albrecht und Sandro Zangger erzielen die Tore für die Lakers.

Mit dem kleinen Vorteil des 2:1 in Bern ging Rapperswil-Jona in die Heimpartie. Und übernahm gleich die Initiative: Schon nach 12 Sekunden musste Sandro Zurkirchen im Berner Tor ein erstes Mal eingreifen. Im gleichen Stil ging es vorerst nicht weiter. Bern war bis zur ersten Sirene eher besser, ohne aber einen Treffer zu erzielen.

Im zweiten Abschnitt suchten dann wieder die Lakers vehementer den Führungstreffer. Sie fanden ihn in der 30. Minute: Berns Nils Rhyn verlor in der Vorwärtsbewegung im eigenen Drittel den Puck an Tanner Fritz, der von Tyler Moy gleich noch einmal lanciert wurde. Fritz zog von der Seite ab und traf. Zurkirchen machte dabei nicht die beste Figur.

Strömwall erhöht im Powerplay

Statt sich aufzuraffen, reagierten die Berner nervös und nahmen durch Marc Marchon und Alain Graf unmittelbar nach dem Gegentreffer zwei weitere Strafen. Im insgesamt vierten Powerplay kannten die Lakers keine Gnade mehr: Malte Strömwall erhöhte per Slapshot auf 2:0.

Im Schlussdrittel brauchte Bern nun bereits drei Treffer, um das Gesamtskore zumindest auszugleichen. Entsprechend warf das Team von Heinz Ehlers alles nach vorne. Zwei Pfostenschüsse in derselben Aktion blieben aber das höchste der Gefühle. Yannick-Lennart Albrecht und Sandro Zangger machten mit einem Doppelschlag innert 14 Sekunden schliesslich den Deckel drauf.

Lakers treffen auf Freiburg, Zug auf Davos

Für die stolzen Berner endet die Saison damit früher als erhofft. Zum ersten Mal seit 2022 finden die Playoffs ohne sie statt. Ganz anders die Gemütslage bei den Lakers, die nach der Pleite gegen Zug in der ersten Play-In-Runde die richtige Antwort fanden. Nach zwei Jahren Abwesenheit ziehen sie wieder in die entscheidende Phase der Saison ein.

In den Playoffs gilt es bereits am Freitag ernst. Um 20:00 Uhr geht es auswärts gegen Fribourg-Gottéron. Davos empfängt gleichzeitig den EV Zug. Am Samstag beginnen dann auch die anderen beiden Viertelfinalserien Genf – Lausanne und ZSC Lions – Lugano.

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