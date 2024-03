4:0-Sieg in Biel

Die ZSC Lions gewinnen auch Spiel 4 der Viertelfinalserie gegen Biel und stehen im Playoff-Halbfinal.

Derek Grant führt die Zürcher zu einem 4:0-Auswärtssieg.

Im anderen Freitags-Spiel glich der HC Lugano die Serie gegen Freiburg-Gottéron aus.

Beim EHC Biel war die Luft im 8. Spiel in 15 Tagen sichtlich draussen. Die Seeländer blieben gegen die ZSC Lions weitgehend chancenlos und mussten sich beim 4:0 zum 4. Mal in Folge geschlagen geben. Die Zürcher ziehen damit auf schnellstmöglichem Weg in die Playoff-Halbfinals ein.

Grant ebnet den Weg

Schon nach gut 14 Minuten lagen die Gäste mit 2:0 vorne. Prägende Figur bei den Lions war Derek Grant:

4. Minute: Grant versucht im Powerplay in die Mitte zu passen. Der Puck wird von Robin Grossmann unglücklich ins eigene Netz abgelenkt – 1:0 für die Gäste.

Grant versucht im Powerplay in die Mitte zu passen. Der Puck wird von Robin Grossmann unglücklich ins eigene Netz abgelenkt – für die Gäste. 12. Minute: Beat Forster verliert – im letzten Spiel seiner Karriere, wie sich nach 60 Minuten herausstellt – hinter dem eigenen Tor die Scheibe. Rudolfs Balcers passt vors Tor zum völlig allein gelassenen Grant, der knapp an Biel-Hüter Harri Säteri scheitert.

Beat Forster verliert – im letzten Spiel seiner Karriere, wie sich nach 60 Minuten herausstellt – hinter dem eigenen Tor die Scheibe. Rudolfs Balcers passt vors Tor zum völlig allein gelassenen Grant, der knapp an Biel-Hüter Harri Säteri scheitert. 14. Minute: Denis Hollenstein tankt sich am linken Flügel ins Angriffsdrittel und schliesst ab. Den Abpraller bei Säteri verwertet Grant zum 2:0.

Der 33-jährige Kanadier kam auch im Mitteldrittel zu zwei guten Chancen, traf aber nur die Latte (22.) oder sah sich von Säteri gestoppt (32.).

Die Gastgeber hatten nach Spielhälfte dann etwas mehr vom Spiel, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Ihre Distanzschüsse wurden eine sichere Beute von Lions-Hüter Simon Hrubec.

Hollenstein mit 2. Skorerpunkt

Als die Zürcher zu Beginn des Schlussdrittels eine Unterzahl überstanden, in der die Bieler einige Abschlüsse hatten, war das bald bevorstehende Out der Seeländer spürbar. Gelaufen war die Partie in der 45. Minute: Jesper Fröden passte nach einem sehenswerten Solo nach links zu Hollenstein, der Säteri mit einem Flachschuss zum 3:0 bezwang.

In der Schlussminute machte Grant mit einem «Empty Netter» den Hattrick perfekt. Hrubec feierte nach 25 Paraden (endlich) seinen 2. Saison-Shutout. Biel musste anerkennen, dass die ZSC Lions, die sie letztes Jahr im Halbfinal noch mit 4:0 ausgeschaltet hatten, heuer eine Nummer zu gross waren.

So geht es weiter

Die ZSC Lions haben damit – nach 12 Tagen zwischen Regular Season und Playoffs – schon wieder eine längere Pause, ehe es gegen einen noch nicht bekannten Gegner in die Halbfinals geht.

Der EHC Biel hat bei der Vorbereitung der kommenden Saison Arbeit vor sich: Interimscoach Martin Steinegger muss entscheiden, wer 2024/25 der Chef an der Bande sein wird. Zudem muss das Kader aufgestockt werden: Neben Forster, dem die Fans einen emotionalen Abschied bereiteten, verlassen unter anderem Mike Künzle, Yannick Rathgeb, Luca Hischier und Tino Kessler den Klub.