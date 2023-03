Legende: Schoss das 1. Playoff-Tor für die Lions Dean Kukan. Freshfocus/Andy Müller

In den Playoff-Viertelfinals der National League gewinnen die ZSC Lions zum Auftakt gegen Davos mit 4:1.

Mit zwei Powerplay-Toren im Mitteldrittel sorgen die Zürcher für die Vorentscheidung.

Im anderen NL-Spiel vom Mittwoch schafft Zug bei den Lakers das Break.

Den HC Davos als Lieblingsgegner der ZSC Lions zu bezeichnen, ist nicht übertrieben. Von den letzten 17 Duellen dieser beiden Teams entschieden die Zürcher 16 für sich – darunter auch alle vier Duelle in dieser Saison. Auch nach dem 1. Aufeinandertreffen im Rahmen der Playoff-Viertelfinals durfte der ZSC jubeln. Dank dem 4:1-Erfolg ist die Serie aus Sicht der Zürcher optimal angelaufen.

Rückkehrer Dean Kukan, der zum Abschluss der Qualifikation verletzt gefehlt hatte, brachte die Heim-Equipe vier Sekunden nach Ablauf eines Powerplays in Führung (5.). Davos kam 10 Minuten später durch einen glücklichen Ablenker Marc Wiesers mit dem Bauch zum 1:1-Ausgleich.

Audio Interview mit Chris Baltisberger 01:28 min Bild: Freshfocus abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. Audio Interview mit Dominik Egli 01:18 min Bild: Freshfocus abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Doch im Mitteldrittel sorgten die Lions jeweils in Überzahl für die entscheidende Differenz. Zuerst stand Chris Baltisberger dort, wo ein Chris Baltisberger zu stehen hat und lenkte im Slot zum 2:1 ab (28.). In der 34. Minute erhöhte Alexandre Texier nach einer sehenswerten Überzahl-Kombination mit einer Direktabnahme auf 3:1.

Lammikko macht den Deckel drauf

Nachdem Juho Lammikko in der 47. Minute das Spiel endgültig entschieden hatte, kam es vor dem ZSC-Tor zu einer Schlägerei. Diese resultierte in einem vierminütigen Powerplay für die Zürcher, welches aber ergebnislos verstrich. Dem HCD gingen jedoch wertvolle Minuten für eine allfällige Aufholjagd verloren. So blieb es beim klaren Heimsieg für die Lions, bei denen Baltisberger mit drei Skorerpunkten herausstach.

Die 2. Partie in dieser Serie findet am Freitagabend um 20:00 Uhr in Davos statt.