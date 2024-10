Vor dem Spiel wurde Andres Ambühl in einer kurzen Zeremonie für seinen 1270. Auftritt in der höchsten Schweizer Liga geehrt. Als die Partie gegen den SC Bern wenig später lanciert wurde, stand der nimmermüde «Büehli» sofort im Mittelpunkt: Nach 23 Sekunden schoss der 41-Jährige die Scheibe aufs Tor. Via Julius Honka kam der Puck zu Matej Stransky, der Adam Reideborn von hinter der Torlinie zum 1:0 bezwang.

Gerade einmal 27 Sekunden waren in der mit 5700 Fans gefüllten Davoser Eishalle gespielt. Für Ambühl, dem der 2. Assist gutgeschrieben wurde, war es der 722. Skorerpunkt in seiner Karriere.

In der Folge entwickelte sich eine muntere Partie, in welcher die Berner 2:1 und 3:2 in Führung gingen. Das 3. Tor schoss Verteidiger Louis Füllemann. Für ihn war es der 1. Treffer in der National League. Mit 20 Jahren, 6 Monaten und 10 Tagen ist Füllemann genau halb so alt wie Ambühl. Filip Zadina erzwang mit seinem 6. Saisongoal (56.) die Verlängerung, die torlos endete.

Stransky trifft haargenau

Das Shootout war dann eine spektakuläre Sache. Nach je 5 Schützen stand es 1:1. Berns Austin Czarnik, der zuvor schon getroffen hatte, lief erneut an und bezwang Sandro Aeschlimann abermals. Honka musste nun für den HCD treffen – und der Finne tat dies souverän.

Bei Bern lief Czarnik ein 3. Mal an, doch dieses Mal behielt Aeschlimann das bessere Ende für sich. So war es Stransky vorbehalten, seine Mannen zum Sieg zu schiessen. Der Tscheche, der in der 3. Runde des Penaltyschiessens schon erfolgreich gewesen war, zirkelte die Scheibe haargenau ins rechte Lattenkreuz.

Der Davoser Sieg war Tatsache und Ambühl konnte sich zusammen mit seinen Teamkollegen von den Fans feiern lassen.