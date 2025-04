Per E-Mail teilen

Legende: Davoser Jubel Hier nach dem 1:0 durch Rico Gredig (links). Freshfocus/Roger Albrecht

Der HC Davos gleicht die Halbfinal-Serie gegen den ZSC mit einem 3:1 abermals aus. Nach 4 Spielen steht es 2:2.

Mit einem Doppelschlag im ersten Drittel (14./18.) legt der HCD die Basis für den Heimsieg.

Im anderen Halbfinal läuft zwischen Freiburg und Lausanne die Verlängerung.

Marco Bayer zog alle Register. Beim Stand von 1:2 aus Sicht der ZSC Lions nahm der Trainer der Zürcher in der 59. Minute sein Timeout und Torhüter Simon Hrubec vom Feld. Die Gäste drückten noch einmal mit aller Vehemenz auf den Ausgleich, der HCD wehrte sich mit Mann und Maus gegen die Verlängerung.

Schliesslich befreiten sich die Bündner, Chris Egli lancierte Filip Zadina, der zum erlösenden 3:1 ins verwaiste Tor einschieben konnte. Die Messe war damit gelesen, der 4. Heimsieg im 4. Halbfinalspiel in dieser Serie Tatsache. Der HCD bleibt in den diesjährigen Playoffs auf heimischem Eis ungeschlagen und gleicht die Serie zum 2:2 aus.

Basis für Heimsieg im 1. Drittel gelegt

Nach einem ausgeglichenen Start war es das Heimteam gewesen, welches das Spieldiktat an sich gerissen hatte. Ab der Mitte des Startdrittels dominierten die Davoser die Gäste, der Führungstreffer liess nicht lange auf sich warten. Rico Gredig war für diesen in der 14. Minute besorgt. Und der HCD drückte weiter – mit Erfolg: nur 4 Minuten später musste Hrubec wieder hinter sich greifen. Aus dem Slot traf der freistehende Matej Stransky unter das Tordach.

ZSC trifft nur im Powerplay

Im Mitteldrittel war dann der Meister tonangebend, brauchte aber gegen solidarisch verteidigende und disziplinierte Davoser Zeit, bis er seine Vorteile in Zählbares ummünzen konnte. Um die Spielmitte bremsten sich die Zürcher mit zwei unnötigen Strafen selber aus. Erst waren zu viele ZSC-Spieler auf dem Eis, danach spedierte Yannick Weber die Scheibe unerlaubt über das Plexiglas.

In der 35. Minute musste dann erstmals in dieser Partie ein Davoser auf die Strafbank. Diese Überzahl nutzte der ZSC eine Minute später in der Person von Sven Andrighetto gnadenlos aus. Das beste Powerplay der Playoffs hatte wieder zugeschlagen, die Zürcher verkürzten auf 1:2. Doch bei numerischem Gleichstand taten sich die Lions weiter schwer. Der HCD machte hinten die Schotten dicht.

National League