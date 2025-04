Fribourg-Gottéron gewinnt Spiel 4 in den Playoff-Halbfinals gegen Lausanne mit 4:3 n.V. und legt in der Serie auf 3:1 vor.

Matchwinner ist Jungspund Jan Dorthe in der 2. Verlängerung.

Im anderen Halbfinal gleicht der HC Davos die Serie gegen die ZSC Lions zum 2:2 aus.

In der Playoff-Serie zwischen Freiburg und Lausanne entscheiden weiterhin Details. Auch in Spiel 4 betrug die Differenz zwischen den beiden Teams nur 1 Tor – und wie bereits im 3. Duell musste die Verlängerung entscheiden. Abermals mit dem besseren Ende für die «Drachen».

War es am Donnerstag noch Oldie Julien Sprunger gewesen, der Freiburg ins Glück geschossen hatte, schwang sich am Samstag vor heimischer Kulisse Youngster Jan Dorthe zum Matchwinner auf. Der 19-Jährige profitierte zu Beginn der 2. Verlängerung von einem Missverständnis in Lausannes Hintermannschaft und erwischte Goalie Kevin Pasche mit einem Hammer aus relativ spitzem Winkel zum 4:3-Sieg. Es war Dorthes erster Playoff-Treffer überhaupt.

Riat zögert Freiburgs Sieg hinaus

So jubelte am Ende jene Mannschaft, die bereits in der regulären Spielzeit wie der Sieger ausgesehen hatte: Doch kurz vor der Schlusssirene verpasste es Freiburg, die Scheibe zu klären, David Sklenicka fing den Puck ab und Damien Riat glich 5 Sekunden vor dem Ende zum 3:3 aus. Der Treffer sollte die Niederlage des Qualifikationssiegers jedoch bloss hinauszögern.

Waren die ersten Duelle noch von vorsichtigem Abtasten geprägt gewesen, so begann Spiel 4 mit einem Feuerwerk. Bereits nach 30 Sekunden brachte Sandro Schmid das Heimteam in Front und Freiburg behielt das Zepter gleich in der Hand. Lausanne kam erst auf, als es ein erstes Mal in Überzahl agieren konnte. Athi Oksanen nutzte die Gelegenheit sogleich und glich aus (16.).

Jubiläum für Sprunger

Auch im Mittelabschnitt startete Freiburg ideal. Marcus Sörensen traf nach 58 Sekunden zum 2:1 – und wieder brauchte Lausanne eine knappe Viertelstunde, um sich davon zu erholen. Sprungers 3:2 in der 39. Minute nach schönem Solo schien dann der kitschige Schlusspunkt zu sein. Es war der 400. Treffer in der National League für den 39-Jährigen.

Doch dann glich Riat doch noch aus – und Dorthe machte sich zum «Sprunger». Freiburg hat nach dem ersten Heimsieg in der Halbfinal-Serie alle Trümpfe in der Hand und besitzt nun 3 Matchpucks für den Einzug in den Playoff-Final. Bereits im Viertelfinal gegen Bern führten die Saanestädter mit 3:1, mussten am Ende aber noch den Ausgleich in der Serie hinnehmen, bevor sie sich doch noch durchsetzen konnten.

Resultate