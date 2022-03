5:1-Sieg in der «Finalissima»

Lausanne bezwingt Ambri im 3. und entscheidenden Spiel der Pre-Playoff-Serie mit 5:1.

Damien Riat erzielt das Game-Winning-Goal in der 46. Minute, kurz vor Schluss sorgen 3 Tore innerhalb von 41 Sekunden für ein deutliches Resultat.

Dank dem Sieg in der «Finalissima» treffen die Waadtländer im Playoff-Viertelfinal ab Freitag auf Fribourg-Gottéron.

Auch das 3. Pre-Playoff-Duell zwischen Lausanne und Ambri wurde erst im letzten Drittel entschieden. Doch dieses Mal war es nicht mehr nur ein knappes 2:1. Und dieses Mal behielten nicht die Gäste das bessere Ende für sich, sondern das Heimteam.

Die entscheidende Szene auf dem Weg zum Lausanner Triumph spielte sich in der 46. Minute ab, als Damien Riat vor dem Ambri-Tor völlig unbewacht gelassen wurde. Lausannes Jiri Sekac brachte die Scheibe mit dem Rücken zum Tor zu seinem Teamkollegen, und Riat hatte dann keine Mühe das 2:1 zu erzielen.

00:24 Video Riat geht völlig vergessen und trifft zum Game-Winning-Goal Aus Sport-Clip vom 22.03.2022. abspielen

Sekac trifft 2 Mal ins leere Tor

Die Leventiner versuchten danach, auf den Rückstand zu reagieren. Doch das gelang ihnen trotz einigen Chancen und Gewusel vor dem Waadtländer Tor nicht. Kurz vor Schluss (59.) probierte es das Team von Luca Cereda ohne Torhüter zu richten, doch das endete im Debakel.

Innerhalb von 22 Sekunden traf der erneut stark aufspielende Sekac 2 Mal ins leere Tor, wenig später – diesmal zwar wieder mit Ambri-Goalie Janne Juvonen im Tor, aber ohne jegliche verbliebene Tessiner Hoffnung – erhöhte Ronalds Kenins gar noch auf 5:1.

00:50 Video Lausanne trifft zum Abschluss innert 41 Sekunden 3 Mal Aus Sport-Clip vom 22.03.2022. abspielen

Ambri ging zunächst in Führung

Die beste Phase des Spiels hatte Ambri im Startdrittel erlebt. Bereits in der 7. Minute schlug das Team aus dieser Druckphase Kapital, als Noele Trisconi im Nachschuss zum verdienten 1:0 einnetzte. Nur 68 Sekunden später konnten die Lausanner jedoch ausgleichen: Ambris Inti Pestoni hatte den Puck in der eigenen Zone mit einem Fehlpass verschenkt und Martin Gernat sofort profitiert.

Ab dem 2. Drittel drehte das Heimteam dann auf und ist mit 43:24-Schüssen insgesamt der verdiente Sieger aus diesem Pre-Playoff-Duell.

So geht es weiter

Nach dem erstaunlichen Schlussspurt mit 6 Siegen in Serie und der Last-Minute-Quali für die Pre-Playoffs ist die Saison für Ambri nun trotzdem gelaufen. Lausanne dagegen startet schon am Freitag in den Playoff-Viertelfinal gegen Fribourg-Gottéron.