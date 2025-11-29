Legende: Umkämpfte Sache Der Freiburger Samuel Walser beschäftigt die SCB-Defensive. Keystone/ADRIEN PERRITAZ

Freiburg schaut am Samstagabend in der National League kurz vor Schluss gegen Bern wie der sichere Verlierer aus, dreht das Spiel aber noch.

Die übrigen 4 Partien sind ebenfalls umkämpft: Sie werden allesamt erst in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen entschieden.

Freiburg – Bern 2:1

Lange Zeit war es ein zähes Zähringer-Derby. Die Schlussminuten hatten es dann aber in sich. In der 57. Minute gelang Marc Marchon das 1. Tor der Partie und dem SCB fehlten nur noch 204 Sekunden zum Auswärtssieg. Doch Fribourg-Gottéron setzte danach alles auf eine Karte und nahm knapp 2 Minuten vor dem Ende Goalie Reto Berra vom Eis. Diese Massnahme fruchtete. Sandro Schmid glich zum 1:1 aus, die Uhr zeigte 58:32 an. Alles deutete auf eine Verlängerung hin, doch zu dieser kam es nicht. Freiburg lancierte noch einmal einen Angriff und es war Attilia Biasca, der die Scheibe 26 Sekunden vor der Sirene zum siegbringenden 2:1 über die Linie drückte. Der Treffer hielt auch der anschliessenden Coach's Challenge stand.

ZSC Lions – SCL Tigers 2:3 n.V.

Die SCL Tigers fügten den ZSC Lions die 5. Niederlage in den letzten 6 Partien zu. Dabei sah es kurz vor Schluss überhaupt nicht danach aus. Nach einem Treffer von Sven Andrighetto in der 49. Minute – nach brillanter Vorarbeit von Jesper Fröden – hiess es bis zur 59. Minute 2:1 für das Heimteam. Doch Julian Schmutz erzwang mit seinem Ausgleichtreffer eine Verlängerung. Dort war es ausgerechnet Andrighetto, der Tigers-Goalie Luca Boltshauser umfuhr und auf die Strafbank wanderte. In Überzahl schoss Dario Rohrbach in der 63. Minute die Gäste zum Sieg.

Genf – Davos 3:2 n.V.

Auch die Partie Genf – Davos endete mit einem 3:2 in der Verlängerung. In Genf jubelte indes das Heimteam und fügte dabei Leader Davos die erst 6. Niederlage zu. Nachdem sich der HCD dank Treffern in der 57. und 59. Minute in extremis in die Verlängerung gerettet hatte, war es Jesse Puljujärvi, der nach 54 Sekunden in der Overtime die Calvinstädter feiern liess.

Ajoie – Zug 3:2 n.P.

Tabellenschlusslicht Ajoie kam zu seinem 2. Sieg in Folge. 24 Stunden nach dem 3:2 in Kloten bezwangen die Jurassier den EV Zug im Penaltyschiessen. Nach 2 Dritteln und Toren von Sven Senteler (6.) und Grégory Hofmann (35.) steuerten die Gäste dem erwarteten Vollerfolg entgegen. Doch Ajoie erzwang eine (torlose) Verlängerung und durfte sich im Penaltyschiessen über den 7. Saisonsieg freuen. Philip-Michael Devos versenkte den entscheidenden Versuch.

Ambri – Biel 5:4 n.P.

3 Mal gab Ambri gegen Biel einen Vorsprung preis und geriet in der 36. Minute erstmals in Rückstand (3:4). Es dauerte bis zur 56. Minute, ehe Chris DiDomenico der 4:4-Ausgleich für die Leventiner gelang. Im Shootout stand Ambri nach je 4 Schützen mit dem Rücken zur Wand – Inti Pestoni musste mit seinem Versuch treffen. Dies tat die Klublegende. Weil Biel danach nicht reüssierte (Fabio Hofer) und in der 6. Runde auch Marcus Sylvegard an Philip Wüthrich scheiterte, war es Michael Joly, der mit einem schönen Versuch zwischen die Beine von Harri Säteri die Begegnung entschied.

