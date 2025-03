Legende: Eröffnete das Skore für Gottéron Christoph Bertschy. Keystone/PETER KLAUNZER

Freiburg sichert sich dank eines 4:1-Siegs gegen Ambri das 6. und letzte direkte Playoff-Ticket. Kloten (2:4 bei den ZSC Lions) steht im Play-In.

Dort stehen nach Siegen in der Schlussrunde auch die Rapperswil-Jona Lakers und die SCL Tigers. Ambri schafft es trotz Niederlage ins Play-In.

Für Biel und Genf-Servette ist die Saison zu Ende.

Im Kampf um die direkten Playoff-Plätze hat sich Freiburg in der letzten Runde der National League gegen Kloten durchgesetzt und das 6. und letzte Ticket gelöst. Die Freiburger hätten sich nach dem 2:4 der Klotener bei den ZSC Lions sogar eine Niederlage leisten können, schlugen aber Ambri in der letzten Quali-Runde 4:1.

Bern und Zug sicherten sich den Heimvorteil in der 1. Runde der Playoffs. In den Viertelfinals kommt es zu den Duellen Bern – Freiburg und Zug – Davos. Die Gegner von Lausanne und den ZSC Lions stehen noch nicht fest, da diese im Play-In ausgemacht werden. Dort kommt es zu den Duellen Kloten - SCL Tigers und Rapperswil-Jona - Ambri.

Freiburg – Ambri 4:1

Am Ende konnten beide Teams jubeln. Ambri schaffte es trotz der Niederlage in die Play-Ins, Freiburg in die Playoffs. Die «Drachen» gingen durch Christoph Bertschy (23.) in Führung. Philippe Maillet, der im 4. Spiel in Folge traf, konnte zwischenzeitlich im Powerplay ausgleichen (39.), die Vorlage kam vom Ex-Freiburger Chris DiDomenico. Sandro Schmid (41.), Lucas Wallmark (50.) und erneut Bertschy (51.) sorgten im letzten Drittel doch noch für den Heimsieg.

ZSC Lions – Kloten 4:2

Die «Löwen» waren zu keiner Zeit gewillt, den Kantonsrivalen im Kampf um Platz 6 zu unterstützen. Schliesslich ging es für den Meister darum, Platz 2 und einen möglichen Heimvorteil im Playoff-Halbfinal abzusichern. Nach 22 Minuten führten die Hausherren scheinbar komfortabel 3:0, mit 2 Toren in knapp zweieinhalb Minuten meldete sich Kloten nach Spielhälfte zurück. Denis Malgin stellte mit einem Empty Netter den Sieg sicher.

Lakers – Davos 2:1

Bis zum Schluss mussten die Fans in der ausverkauften Halle in Rapperswil um die Play-In-Teilnahme bangen. Beim Stand von 1:1 drohte in der Schlussphase das Saisonende. Doch 51 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit verwandelte Nicklas Jensen die Arena mit seinem Siegtreffer zum 2:1 doch noch in ein Tollhaus. Durch den Dreier und die Niederlage Biels sicherten sich die Rapperswiler die Play-In-Teilnahme.

SCL Tigers – Ajoie 5:1

6 Jahre ist es her, seit die SCL Tigers letztmals in den Playoffs spielten. Damals bestand die Liga noch aus 12 Teams und das Play-In existierte nicht. Mit dem diskussionslosen Heimsieg gegen Ajoie hat sich Langnau heuer wieder für die Verlängerung der Saison qualifiziert. Den Unterschied machten die Emmentaler im Mitteldrittel, als Dario Rohrbach (24.), Dario Allenspach (25./29.) und Aleksi Saarela (30.) ihrem Team eine 4:0-Führung bescherten. Davon rehabilitierten sich die Jurassier nicht. In der 47. Minute erzielten sie immerhin noch den Ehrentreffer, auf den Harri Personen wenig später mit dem 5. Langnauer Tor antwortete.

Lugano – Biel 4:2

Die Tessiner schickten Biel mit einem 4:2-Sieg in die Ferien. Durch ein Powerplay-Tor durch Luca Fazzini (8.) und einen Shorthander Jiri Sekacs (20.) gingen die Tessiner im Startdrittel 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer Yanick Sablatnigs (23.) stellte Sekac in der 47. Minute die 2-Tore-Führung wieder her. Und auch auf das 2:3 durch Johnny Kneubühler (54.) hatte Lugano mit einem Empty-Netter in der vorletzten Minute eine Antwort.

Die weiteren Resultate:

Bern – Genf-Servette 5:1

Zug – Lausanne 4:1

National League