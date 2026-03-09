In der letzten Runde der Qualifikation geht es für 5 Teams am Montagabend noch um den Playoff- bzw. den Play-In-Heimvorteil.

Legende: Ein Bild mit Symbolcharakter Aktuell befinden sich die ZSC Lions gegenüber Lugano in der besseren Position im Kampf um den Heimvorteil. Keystone/PABLO GIANINAZZI

Zwei Entscheidungen sind am letzten Spieltag noch offen: 3 Teams kämpfen um den Heimvorteil in den Playoffs, 2 Teams liefern sich ein Fernduell um das Heimspiel-Recht im Rückspiel der Play-Ins.

Genf-Servette (3./88 Punkte), die ZSC Lions (4./88) und Lugano (5./86) streiten sich darum, in den Playoff-Viertelfinals den Heimvorteil auf ihrer Seite zu haben.

Genf und ZSC im Vorteil

Die Genfer und die Zürcher haben klar die besseren Karten, um sich das Heimrecht zu sichern. Sie treffen zuhause gegen Kloten (Servette) respektive auswärts in Langnau (ZSC) auf die beiden Teams, die mit dem Kopf bereits in den Ferien sein dürften, weil die Saison für sie am Montag zu Ende geht.

Quali-Showdown in der Audio-Konferenz Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die 52. und letzte Qualirunde am Montagabend ab 19:40 Uhr in der Audio-Konferenz live in der SRF Sport App und auf www.srf.ch/sport.

Lugano beschliesst sein Qualifikationsprogramm zuhause gegen Zug. Den Tessinern droht bei einer Niederlage gar noch der Fall auf Rang 6, da Lausanne nur 2 Punkte hinter dem HCL liegt und zum Abschluss auf Quali-Schlusslicht Ajoie trifft.

Bern und Biel im Fernduell

Klar ist bereits jetzt, dass die 4 Teams Genf, ZSC, Lugano und Lausanne in der 1. Playoff-Runde aufeinandertreffen werden. Davos und Freiburg haben die Plätze 1 und 2 auf sicher und werden auf Mannschaften aus den Play-In-Duellen treffen.

In der Playoff-Vorausscheidung ist ebenfalls noch eine Entscheidung offen. Bern (68 Punkte) und Biel (67) kämpfen noch um das Heimreicht im Rückspiel der Play-Ins. Beiden Teams steht keine leichte Aufgabe bevor: Der SCB empfängt Freiburg zum Zähringer Derby, die Seeländer müssen zum Quali-Sieger nach Davos.

Play-In-Start am Donnerstag

Der Sieger des Play-In-Duells zwischen Bern und Biel wird dann auf den Verlierer der Affiche Lakers - Zug treffen und den letzten Playoff-Teilnehmer unter sich ausmachen.

Die 1. Runde der Play-Ins startet am Donnerstag, die 2. Runde ist am Samstag angesetzt. Die 2. Play-In-Runde findet dann am Montag und Mittwoch in der kommenden Woche statt. Mit den Playoff-Viertelfinals geht es am Freitag, 20. März, los.

