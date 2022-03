Fribourg-Gottéron gewinnt den Spitzenkampf der 52. National-League-Runde gegen Zug mit 6:2.

Dank dem ersten Sieg im dritten Duell stehen die Saanestädter als erster Playoff-Teilnehmer fest.

Julien Sprunger und Nathan Marchon können sich als Doppeltorschützen feiern lassen.

Ein Shorthander zum 2:4 von Sven Senteler brachte die Zuger Hoffnungen auf einen Punktgewinn in der 48. Minute zurück. Für Fribourg-Gottéron, das bis zum Anschlusstreffer in den Verwaltungsmodus geschaltet hatte, kam das Zuger Tor einem willkommenen Weckruf gleich. Mit seinem zweiten persönlichen Treffer stellte Julien Sprunger 4 Minuten später den 3-Tore-Vorsprung wieder her.

Dank dem ersten Sieg im dritten Duell mit dem Meister macht der Leader aus Freiburg einen wichtigen Schritt in Richtung Qualifikationssieg und schafft zudem als erstes Team die definitive Playoff-Qualifikation. Zeit, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, bleibt dem Team von Trainer Christian Dubé aber praktisch keine. Bereits am Mittwoch kommt es in der Zuger Bossard Arena zur Reprise.