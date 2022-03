Schliessen 05:06 Video Bern – Biel Aus Sport-Clip vom 01.03.2022. abspielen 05:21 Video Rapperswil-Jona – ZSC Lions Aus Sport-Clip vom 01.03.2022. abspielen 04:26 Video Ambri – Genf Aus Sport-Clip vom 01.03.2022. abspielen 04:24 Video Lausanne – Langnau Aus Sport-Clip vom 01.03.2022. abspielen 03:11 Video Lugano – Ajoie Aus Sport-Clip vom 01.03.2022. abspielen

Der EHC Biel bezwingt in der 52. Runde der National League den Kantonsrivalen SC Bern mit 5:2. Alle Bieler Tore fallen im 1. Drittel.

Die ZSC Lions bezwingen Rapperswil-Jona auswärts mit 4:1.

Erfolgreich sind auch Genf, Lausanne und Lugano.

Im Spitzenkampf unterliegt der EV Zug Fribourg-Gottéron mit 2:6.

Bern – Biel 2:5

In 4 Kantonsderbys gegen Biel konnte Bern in dieser Saison noch nie als Sieger vom Eis gehen. Dass das 5. Direktduell keinen anderen Ausgang nehmen würde, stand schon früh fest: Nach 19 Spielminuten führten die Seeländer mit 5:0. Die Kombo «Damien Brunner auf Luca Cunti» hatte nach 6 Minuten bereits zweimal zugeschlagen, später traf Brunner selber noch ins Schwarze. Berns Simon Moser konnte den SCB erst kurz vor der 1. Pause auch auf das Skorerblatt eintragen. In den verbleibenden 2 Dritteln sorgte einzig Berns Thierry Bader noch für leichte Resultatskosmetik.

Rapperswil-Jona – ZSC Lions 1:4

Zum ersten Saisonsieg im Zürichsee-Derby nach zuvor 3 Niederlagen kam derweil der ZSC. Gegen die Lakers zeigten sich die Löwen kampfstark und offensiv präsent. Dominik Diem mit einem eigentlich harmlosen Abschluss (11.) und Maxim Noreau im Powerplay gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber (22.) belohnten die Stadtzürcher mit der 2:0-Führung. Jeremy Wick gelang der zwischenzeitliche Anschluss, doch Denis Malgin mit einem Kontertor sorgte für die Entscheidung.

Ambri-Piotta – Genève-Servette 1:5

Sechs 2-Minuten-Strafen Ambris waren zu viel, um spielfreudigen Genfern in der heimischen Arena Paroli zu bieten. Cory Conachers Beinstellen in der 22. Minute war besonders folgenschwer. In cleverer Manier bediente Sami Vatanen im darauffolgenden Powerplay seinen finnischen Landsmann Valtteri Filppula – dieser liess Ambri-Goalie Janne Juvonen keine Chance. Ambri verpasste es indes, aus Johnny Kneubuehlers Führungstreffer in der 9. Minute Kapital zu schlagen und muss im Kampf um die Pre-Playoffs einen weiteren Dämpfer hinnehmen.

Lausanne – SCL Tigers 8:2

Lausanne startete mit einem 3:0-Vorsprung ins 2. Drittel, machte aber keinerlei Anstalten, Langnau-Goalie Tim Baumann weitere Tore einschenken zu wollen. Deshalb reagierte Lausanne-Coach John Fust nach 23 Minuten mit einem Timeout und einem regelrechten Wutanfall. Fusts Botschaft kam an: Nur eine Minute später erzielte Martin Gernat nach sehenswertem Pass von Jason Fuchs den 4. Lausanner Treffer. Überragende Figur bei den Hausherren war Jason Fuchs mit 6 Toren und 2 Assists, der somit bei allen Lausanner Toren beteiligt war. Dank des Sieges in der heimischen Patinoire de Malley gingen die Waadtländer auch im 4. Aufeinandertreffen der Saison gegen Langnau als Sieger vom Eis.

Lugano – Ajoie 5:1

Nach Mark Arcobellos Treffer zum 3:1 in der 35. Minute war die Messe in Lugano gelesen – der amerikanische Stürmer zeigte sich bei seinem Treffer hartnäckig und versorgte die Scheibe im Tor, obwohl er zuvor von den Beinen geholt worden war. Im 1. Drittel kam für die Gäste aus Pruntrut zwar noch Hoffnung auf, als Daniel Eigenmann seine Farben wieder auf 1:1 (9.) heranbrachte. In der Folge zeigte sich jedoch einmal mehr, dass es den Jurassiern schwer fällt, tempo- und ideenreiche Vorstösse während 60 Minuten aufrechtzuerhalten.