Gegen Biel und Ambri geht es für Zug um «Big Points» im Kampf um die Play-In-Plätze. Am Samstag präsentiert der EVZ zudem ein neues Logo.

Legende: Sind am Wochenende gefordert Die beiden EVZ-Leitwölfe Raphael Diaz (links) und Captain Jan Kovar. Keystone/Philipp Schmidli

Es war nicht der gewünschte Re-Start nach der Olympia-Pause, welchen die Zuger Fans am Dienstag in der heimischen Halle erlebten. Der EVZ blieb gegen Freiburg über weite Strecken blass und unterlag mit 1:3. Die direkte Playoff-Qualifikation ist für den Meister von 2021 und 2022 in weite Ferne gerückt, der Rückstand auf Rang 6 beträgt fünf Runden vor Ende der Regular Season 10 Punkte.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Vollrunde in der National League am Freitag, unter anderem mit dem Spiel Biel – Zug, live in der Audio-Konferenz in der SRF Sport App.

Realistischerweise geht es für den EVZ eher noch darum, das Play-In-Ticket abzusichern. Zwar liegt Zug aktuell noch auf Rang 8, allerdings ist das Polster auf das elftplatzierte Biel mit sechs Zählern nicht gerade beruhigend. Schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass Zug am Freitag im Seeland gastiert und der Vorsprung auf drei Punkte schmelzen könnte.

Logo-Enthüllung am Samstag

Sollten die Zentralschweizer in Biel indes gewinnen, ist ihnen die Teilnahme an den Play-Ins kaum mehr zu nehmen. Es wäre für Zug eine würdige Dernière mit dem aktuellen Klublogo, denn beim Heimspiel am Samstag gegen Ambri präsentiert der EVZ sein neues Logo.

Die Zuger planen für die Enthüllung ihres neuen Erscheinungsbilds vor dem Puckeinwurf eine kleine Zeremonie im Stadion. Die Matchbesucher wurden aufgefordert, frühzeitig ihre Plätze zu beziehen, um nichts zu verpassen.

Zu viel wollten die Verantwortlichen im Vorfeld nicht verraten: «Wir wollten zurück zu den Wurzeln, dabei aber etwas sehr Modernes machen», lässt sich Reto Suri auf der EVZ-Homepage zitieren. Der langjährige Zuger Stürmer und heutiger U21-Coach gehörte zu den Personen, welche bei der Entwicklung des neues Logos beteiligt waren. Auch die Fans, Mitarbeiter und Sponsoren konnten sich einbringen.

Gotthard-Derby mit zusätzlicher Brisanz

Bei der Vorfreude auf das neue Logo sollten die Zuger auf dem Eis den Fokus nicht verlieren, zumal auch das Heimspiel gegen Ambri wegweisenden Charakter hat. Die Leventiner sind ebenfalls dringend auf Punkte angewiesen. Zwar dürfte der Play-In-Zug für Ambri mit aktuell zehn Punkten Rückstand abgefahren sein, allerdings wollen die «Biancoblu» unbedingt noch vom 13. Rang weg, um die Playouts gegen Ajoie zu vermeiden.

Mit den Playouts wird Zug nichts zu tun haben, der Weg des EVZ soll nach einer bis anhin durchzogenen Saison doch noch in die Playoffs führen. Bis dorthin ist es aber noch ein weiter Weg. An diesem Wochenende könnte Zug mit zwei Siegen einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung machen.

