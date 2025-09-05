Die National-League-Saison 2025/26 wird gleich mit einer Vollrunde lanciert. Alle 14 Teams stehen am Dienstag ein 1. Mal im Einsatz, Puckeinwurf ist wie üblich um 19:45 Uhr.
Olympia-Pause
Am 1. Februar werden die letzten Spiele bestreitet, bevor sich die National League für gut 3 Wochen in die Olympia-Pause begibt. Am 24. Februar, 2 Tage nach dem Olympia-Final der Männer, wird die Meisterschaft mit einer Vollrunde fortgesetzt.
Das Ende der Regular Season erfolgt mit einer Vollrunde am 9. März.
Play-In, Playoff und Playout
Ab dem 12. März kämpfen die Teams auf den Quali-Rängen 7-10 in den Play-Ins in Hin- und Rückspiel um die letzten 2 Playoff-Tickets. Der Modus bleibt derselbe. Der Quali-Siebte und -Achte müssen eine Serie gewinnen, der Quali-Neunte und -Zehnte zwei.
Die Playoff-Viertelfinals starten am 20. März. Allerspätestens am 30. April soll der Schweizer Meister bekannt sein.
Eine allfällige Liga-Qualifikation würde am 15. April beginnen und spätestens am 27. April enden.