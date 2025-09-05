Am Dienstag fällt der Startschuss zur neuen National-League-Saison. Was gilt es zu beachten? Eine Übersicht.

Das sind die Eckdaten zur neuen National-League-Saison

Legende: Duellieren sich in der 1. Runde Davos und Vize-Meister Lausanne. Freshfocus/Estelle Vagne

Die National-League-Saison 2025/26 wird gleich mit einer Vollrunde lanciert. Alle 14 Teams stehen am Dienstag ein 1. Mal im Einsatz, Puckeinwurf ist wie üblich um 19:45 Uhr.

Legende: Auf los geht's los Das sind die ersten Duell in der National League. SRF

Olympia-Pause

Am 1. Februar werden die letzten Spiele bestreitet, bevor sich die National League für gut 3 Wochen in die Olympia-Pause begibt. Am 24. Februar, 2 Tage nach dem Olympia-Final der Männer, wird die Meisterschaft mit einer Vollrunde fortgesetzt.

Das Ende der Regular Season erfolgt mit einer Vollrunde am 9. März.

Play-In, Playoff und Playout

Ab dem 12. März kämpfen die Teams auf den Quali-Rängen 7-10 in den Play-Ins in Hin- und Rückspiel um die letzten 2 Playoff-Tickets. Der Modus bleibt derselbe. Der Quali-Siebte und -Achte müssen eine Serie gewinnen, der Quali-Neunte und -Zehnte zwei.

Die Playoff-Viertelfinals starten am 20. März. Allerspätestens am 30. April soll der Schweizer Meister bekannt sein.

Eine allfällige Liga-Qualifikation würde am 15. April beginnen und spätestens am 27. April enden.

National League