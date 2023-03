In den Playoffs der National League gewinnt Lugano das 2. Spiel gegen Genf-Servette vor heimischem Publikum 2:0 und gleicht die Viertelfinal-Serie zum 1:1 aus.

Calle Andersson und Daniel Carr erzielen die Treffer gegen den Quali-Sieger.

Im anderen Spiel vom Donnerstag schlägt Biel den SCB mit 4:2.

Im Playout gewinnen die SCL Tigers auch auswärts gegen Ajoie.

Lugano – Genf-Servette 2:0 (Serie 1:1)

Die Absenzen des kranken Henrik Tömmernes und des verletzten Captains Noah Rod machten sich bei Genf-Servette in Spiel 2 bemerkbar. Die Tessiner Gastgeber waren zwingender und gingen zu Spielmitte mit einem harten Slapshot von Calle Andersson verdient in Führung.

Danach wurde es hektisch: Teemu Hartikainen teilte einen harten Check gegen Marco Zanetti aus und verleitete damit Calvin Thürkauf zu einem Revanche-Cross-Check. Während der finnische Topskorer der Genfer sich nicht provozieren liess, musste Thürkauf auf die Strafbank. Nicht ganz so souverän agierten aber Hartikainens Teamkollegen in der Folge. Lugano überstand die Strafe und war zunächst näher am 2:0 als die Genfer dem 1:1. Kris Bennett verpasste den zweiten Treffer kurz vor der zweiten Sirene mit einem Pfostenschuss.

Daniel Carr war es schliesslich, der nach einem mustergültigen Konter doch noch zum 2:0 traf (53.). Nach einem doppelten Doppelpass mit Zanetti tanzte er Gauthier Descloux aus und führte die Entscheidung herbei. Mikko Koskinen, der 33 Paraden zeigte, hielt den Sieg der Luganesi danach fest. Die Westschweizer erhalten nach dem wenig berauschenden Auftritt am Samstag die Chance auf die Wiedergutmachung. Dann steht in Genf Akt 3 auf dem Programm.

Ajoie – Tigers 0:2 (Serie 0:2)

Die SCL Tigers sind noch zwei Siege vom Ligaerhalt entfernt. Die Emmentaler entschieden nach dem 4:0 am Dienstag auch die 2. Playout-Partie gegen Ajoie für sich. Nach 29 gespielten Minuten in Pruntrut brach Axel Holmström im Powerplay den Bann. Cody Eakin, der bereits in Spiel 1 erfolgreich gewesen war, baute die Führung in der 50. Minute aus. Die Jurassier fanden darauf keine Antwort mehr und warten weiterhin auf den ersten Treffer in der Best-of-7-Serie.