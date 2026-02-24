Noch 6 Runden sind zu spielen, bis in der National League die Play-Ins starten. So geht es in den nächsten Wochen weiter.

Legende: Als einzige Teams schon für die Playoffs qualifiziert Davos und Fribourg-Gottéron. Freshfocus/Michael Zanghelini

Der Re-Start der National League nach den Olympischen Spielen verspricht viel Spannung. In sechs Runden ist die Regular Season Geschichte. Wir liefern einen Überblick über das bevorstehende Programm und den Modus.

Play-Ins

Ab dem 12. März kämpfen die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 in den Play-Ins in Hin- und Rückspiel um die letzten zwei Playoff-Tickets. Der Modus bleibt unverändert. Der 7. und 8. der Quali müssen eine Serie gewinnen, der 9. und 10. zwei.

Playoffs

Die Playoff-Viertelfinals beginnen am 20. März, wobei wie gewohnt der Quali-Sieger auf den schlechter klassierten Play-In-Sieger trifft, der Zweite auf den besseren Play-In-Sieger und so weiter. Die Playoff-Halbfinals starten am 4. April, die Finalserie wird am 18. April lanciert.

Playouts und Liga-Quali

Die Playouts zwischen den zwei schlechtesten Teams der Quali beginnen am 21. März. Der Verlierer der Best-of-7-Serie muss – sofern Visp oder La Chaux-de-Fonds Swiss-League-Meister werden – in der Liga-Quali ab dem 15. April um den Verbleib in der National League kämpfen.

National League