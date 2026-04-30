Bild 2 von 11. Die lebende Legende. 24 Jahre spielte Julien Sprunger für Gottéron, im 1186. National-League-Spiel folgt die Titel-Krönung. Die Klub-Legende trägt ihren Teil dazu bei und liefert auch mit 40 im Playoff-Final: Game-Winner in Spiel 3, Tor in Spiel 6. Vom Debüt 2002 in Davos bis zum letzten Spiel in Davos – ein Kreis, der sich schliesst.

Bildquelle: Keystone/Peter Klaunzer.

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