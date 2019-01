Lugano kommt im Strichkampf gegen Freiburg zu einem wichtigen Sieg.

Davos lässt den Lakers keine Chance.

Leader Zug fertigt Biel souverän ab.

Ambris Torhüter Bejamin Conz feiert gegen Lausanne einen Shutout.

Der ZSC unterliegt den SCL Tigers bei Del Curtos Einstand mit 0:1.

Lugano - Freiburg 3:2

Julien Sprunger hat in der 36. Runde der Qualifikation Geschichte geschrieben. Der Freiburger Captain erzielte gegen Lugano beide Treffer seines Teams und zog damit in der ewigen Skorer-Bestenliste an Klub-Legende Andrej Chomutow vorbei. Richtig darüber freuen konnte sich Sprunger indes nicht. Denn im Kampf um die Playoffs setzte es gegen den direkten Konkurrenten Lugano eine bittere Niederlage ab.

In einem intensiven Spiel, in dem Gotteron dank Sprunger zwischenzeitlich in Führung gelegen hatte, fanden die Freiburger auf Julien Vauclairs Treffer (52.) zum 3:2 keine Antwort mehr. Auch weil Elvis Merzlikins 5 Minuten vor Schluss den Sieg für die Luganesi mit einem «Big Save» gegen Charles Bertrand festhielt. Lugano rückt in der Tabelle damit bis auf einen Punkt an Freiburg heran.

Davos - Lakers 4:2

Im Kellerduell der beiden Klubs, die sich nach der Qualifikation wohl in der Platzierungsrunde wiedersehen werden, ist der HCD zum 2. Sieg im neuen Jahr gekommen. Die Davoser legten gegen die Lakers im Mitteldrittel einen Zwischenspurt ein und zogen vorentscheidend auf 3:0 davon. Perttu Lindgren stellte im Schlussabschnitt mit seinem 2. Treffer zwischenzeitlich auf 4:0, ehe den Gästen aus Rapperswil spät noch 2 Tore gelangen.

Zug - Biel 4:1

Leader Zug hatte gleich zu Beginn der Partie gegen Biel einen Schreckmoment zu verkraften. Am Ende eines schnellen Bieler Konters glitt Marco Pedretti unmittelbar vor Zugs Torhüter Tobias Stephan aus und donnerte mit voller Wucht in diesen hinein. Für Stephan ging es nicht mehr weiter, Ersatztorhüter Sandro Aeschlimann rückte nach.

Grosse Verunsicherung löste diese Rochade bei den Zugern keine aus, im Gegenteil. Gleich in der kurz darauf folgenden Überzahlphase eröffnete Dominic Lammer das Skore. Dennis Everberg und Reto Suri sorgten im Mittelabschnitt für die entscheidende Differenz.

Ambri - Lausanne 3:0

Ambri-Piotta konnte im Heimspiel gegen Lausanne seine Position in den Playoff-Rängen mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg festigen. Während sich Keeper Benjamin Conz von keinem der 28 auf sein Tor abgefeuerten Schüssen bezwingen liess, schossen in der Offensive Dario Rohrbach und Michael Fora die Leventiner noch vor dem Schlussdrittel auf die Siegerstrasse.

