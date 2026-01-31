Der 5:1-Sieg der ZSC Lions am Freitag in Biel hat einen Wermutstropfen für die Zürcher – und indirekt auch die Nati.

Für Christian Marti war das Gastspiel der ZSC Lions beim EHC Biel am Freitagabend bereits nach 13 Minuten vorbei. Der Zürcher Verteidiger wurde von einem harten Schuss des Seeländers Petr Cajka voll im Gesicht getroffen. Marti musste das Eis blutüberströmt verlassen.

Olympia-Start in weniger als zwei Wochen

Gemäss Informationen von Trainer Marco Bayer wurde der Schweizer Nationalspieler zur Untersuchung ins Berner Inselspital gebracht. In Mitleidenschaft gezogen wurde vor allem Martis Nase. Wie schlimm die Verletzung ist, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Legende: Grosses Pech Christian Marti muss nach einem Volltreffer im Gesicht vorzeitig vom Eis. Freshfocus/Jonathan Vallat

Der Vorfall kommt für Marti zum einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. In zwölf Tagen steigt in Mailand das Auftaktspiel der Schweiz an den Olympischen Spielen gegen Frankreich. Marti gehört erstmals dem Olympia-Kader an und war im Nationalteam in den letzten Jahren in der Verteidigung eine Bank. Nun steht dem 32-Jährigen ein Wettlauf gegen die Zeit bevor.

«Übeltäter» Cajka entschuldigte sich nach der 1:5-Niederlage der Bieler bei Marti: «Es tut mir sehr leid. Ich glaube, die Scheibe wurde noch abgelenkt. Es passierte so schnell. Ich wünsche ihm gute Erholung», sagte der EHCB-Stürmer ins MySports-Mikrofon.

