Die Duelle auf einen Blick

ZSC Lions (1. der Qualifikation) - EV Zug (4.)

Gottéron (2.) - Lausanne (3.)

Spieldaten der Serien nach dem Modus best-of-7

Ostermontag, 1. April / Mittwoch, 3. April / Samstag, 6. April / Montag, 8. April

Evtl. Mittwoch, 10. April / Freitag, 12. April / Sonntag, 14. April

Der Playoff-Final beginnt dann am 16. April.

ZSC - Zug: Ein «Z»-Giganten-Duell mit Brisanz

Eine der grossen Fragen in dieser Begegnung könnte lauten: Ist der Heimvorteil effektiv ein Vorteil? Denn in der laufenden Saison gab es zwischen dem ZSC und EVZ ausnahmslos Auswärts-Siege.

Die Saison-Duelle: ZSC Lions vs. Zug 2:3 n.V. (am 3.10.2023) – Zug vs. ZSC Lions 2:4 (am 28.11.2023) – ZSC Lions vs. Zug 2:3 n.V. (am 21.12.2023) – Zug vs. ZSC Lions 3:7 (am 29.2.2024)

Das Duell ist die Neuauflage des Playoffs-Endspiels in der Meisterschaft 2021/22. Daran haben die Stadtzürcher ganz unangenehme Erinnerungen. Denn sie verspielten als erstes Team überhaupt hierzulande in einem Playoff-Final ein 0:3.

Davor waren sich die beiden Equipen in den Playoffs zuletzt 2017/18 im Viertelfinal begegnet. Damals reüssierten die Stadtzürcher auf ihrem Weg zum Titelgewinn nach einem Fehlstart mit 4:1.

Die beiden Schwergewichte im Schweizer Eishockey vereinen 12 Meistertitel (9:3 für den ZSC).

Gottéron - Lausanne: Ein Romand-Duell auf Messers Schneide

Wollen die Freiburger ihre Titelsehnsucht im 87. Jahr seit der Klubgründung erstmals überhaupt stillen, müssen sie sich als nächstes gegen den Lausanne HC behaupten.

Da auch die Waadtländer, die erst seit 2013 wieder ununterbrochen dem Oberhaus angehören, die Meisterschaft noch nie gewinnen konnten (in den Jahren 1950 und 1951 jeweils 2. Schlussrang), handelt es sich um ein Kräftemessen zweier Titellosen.

Das Team von Headcoach Geoff Ward erzielte im Vergleich zur Saison 2022/23 einen merklichen Fortschritt: Im Vorjahr war nach der Regular Season und Platz 11 vorzeitig Schluss. Nun stellten die Waadtländer in der Qualifikation die drittbeste Equipe.

Im Quervergleich sammelte Gottéron in der Quali 11 Punkte mehr (102:91).

In der Meisterschaft standen sich Freiburg und Lausanne letztmals im Frühling 2022 in einem Playoff-Duell gegenüber. Damals im Viertelfinal unterlagen die Saanestädter nur im 2. Vergleich nach Verlängerung und behielten am Ende klar mit 4:1 die Oberhand.

Die Saison-Duelle: Gottéron vs. Lausanne 3:2 n.V. (am 13.9.2023) – Lausanne vs. Gottéron 1:2 n.V. (am 3.10.2023) – Lausanne vs. Gottéron 6:3 (am 22.11.2023) – Gottéron vs. Lausanne 4:3 (am 5.1.2024)