Die National League verliert eine Attraktion: Matej Stransky, Topskorer und Captain des HC Davos, zieht es Ende Saison aus familiären Gründen zurück in seine tschechische Heimat.

Legende: Der Abschied des Captains Matej Stransky verlässt den HC Davos nach dieser Saison. Das letzte grosse Ziel? Der Meistertitel. Pascal Muller/freshfocus

Nun ist es offiziell: Captain Matej Stransky verlässt den HC Davos trotz weiterlaufendem Vertrag am Ende der laufenden Saison. Wie der HCD mitteilte, haben sich Klub und Spieler darauf geeinigt, den ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag aufzulösen.

Ausschlaggebend für diesen Schritt war Stranskys Wunsch, näher bei seiner Familie zu sein. Sie lebt bereits seit anderthalb Jahren wieder in Tschechien. Zu welchem Klub er wechselt, ist noch nicht bekannt.

Bedauern und Verständnis beim HCD

«Der HCD bedauert diesen Schritt ausserordentlich, zeigt jedoch vollstes Verständnis für die persönliche Situation des Spielers», heisst es im Communiqué. Man habe gemeinsam nach der bestmöglichen Lösung für alle Beteiligten gesucht.

Stransky wechselte 2021 von Ocelari Trinec nach Davos und entwickelte sich dort schnell zum Leistungsträger. Seit dieser Saison führt der 32-Jährige die Mannschaft als Captain an. Mit 28 Toren und 25 Assists trug er bei den Bündnern massgeblich zum Quali-Sieg bei.