Dank besserer Effizienz gewinnt der EV Zug zuhause mit 4:2 gegen den SC Bern.

Damit gehen die Zentralschweizer in der Playoff-Viertelfinal-Serie mit 1:0 in Führung.

Beim EVZ muss Captain Raphael Diaz im 1. Drittel verletzt vom Eis.

Die weiteren Playoff-Viertelfinals: Lugano-Lakers 6:2, Freiburg-Genf 2:1 und Lausanne-ZSC 3:2 nach Verlängerung.

Eine alte Eishockey-Weisheit besagt: In den Playoffs wird alles auf Null gesetzt. Wenn allerdings der souveräne Quali-Sieger auf den Noch-Titelverteidiger trifft, der es gerade so in die alles entscheidende Phase der Saison geschafft hat, sieht die Ausgangslage etwas anders aus. Das hat der EV Zug mit dem 4:2-Sieg zuhause im 1. Spiel der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den SC Bern am Dienstagabend unter Beweis gestellt.

Auch wenn es am Ende ein knapper Sieg war und die Zuger sicherlich nicht die beste Saisonleistung ablieferten, zeigten sie sich in den entscheidenden Phasen der Partie effizienter als der Gegner. Diese entscheidenden Phasen waren vor allem die Überzahl-Situationen. 3 Mal spielte der EVZ im Powerplay, 2 Mal resultierte ein Treffer.

Heim und Bader verpassen – Klingberg entscheidet die Partie

Der SCB auf der anderen Seite nutzte keines seiner 3 Überzahlspiele. Und auch sonst gingen die Gäste fahrig mit ihren Chancen um. In der 51. Minute und beim Stand von 2:3 vergaben André Heim und Thierry Bader aus aussichtsreichen Positionen vor Leonardo Genoni. Im direkten Gegenzug erhöhte Carl Klingberg mit seinem 2. Treffer des Abends auf 4:2.

Eine Woche konnte sich der EV Zug auf den Start der Playoffs vorbereiten. Der SC Bern stand in den letzten 6 Tagen 3 Mal gegen den HCD in den Pre-Playoffs auf dem Eis. Doch von fehlendem Spielrhythmus oder dergleichen war bei den Zentralschweizern nichts spürbar.

Diaz verletzt raus

Schon nach 38 Sekunden stocherte Dario Simion den Quali-Sieger nach Übersicht von Topskorer Jan Kovar in Führung. Auch nachdem Jan Neuenschwander, direkt von der Strafbank kommend, wieder ausgleichen konnte (5.), blieben die Zuger das druckvollere und vor allem effizientere Team. Wieder war es Simion (8.), der, diesmal in Überzahl, reüssieren konnte. Einziger Wermutstropfen für den EVZ: Captain Raphael Diaz musste im 1. Drittel verletzt vom Eis.

Ohne den Zuger Leitwolf kam der SCB besser in die Partie und schnupperte am Ausgleich. Doch in Unterzahl kassierten die Berner das 1:3 durch Klingberg nach einem harten aber präzisen Pass von Kovar. Der Anschlusstreffer von Colin Gerber in der 36. Minute war letztlich nur Makulatur.