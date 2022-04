Am Ostermontag legen der EV Zug und die ZSC Lions mit dem Playoff-Final los. Hier finden Sie erste nützliche Infos zum Titel-Duell, das es noch überhaupt nie gegeben hat.

Die Final-Paarung

Das «Z»-Duell um den Meistertitel 2022 im Schweizer Eishockey stand bei erster Gelegenheit fest. Sowohl der EV Zug wie auch die ZSC Lions marschierten in ihren Halbfinal-Serien gegen den HC Davos bzw. Fribourg-Gottéron mit 4:0 Siegen durch. Ein doppelter «Sweep» in dieser Phase gab es einzig in der Saison 1999/2000.

In den Playoffs begegneten sich die beiden Finalisten zuletzt 2017/18 im Viertelfinal. Damals reüssierten die Stadtzürcher auf ihrem Weg zum Titelgewinn nach einem Fehlstart mit 4:1. Im Final standen sich die Mannschaften noch nie gegenüber.

Die Daten

Als Qualifikationssieger geniessen die Zentralschweizer Heimrecht und können den Final am Ostermontag vor eigenem Publikum lancieren.

Ostermontag, 18. April – Spiel 1 Zug- ZSC Lions, 19:50 Uhr Mittwoch, 20. April – Spiel 2 ZSC Lions- Zug, 19:40 Uhr Samstag, 23. April – Spiel 3 Zug - ZSC Lions, 19:40 Uhr Montag, 25. April – Spiel 4 ZSC Lions - Zug, 19:40 Uhr Evtl. Mittwoch, 27. April – Spiel 5 Zug - ZSC Lions, 19:40 Uhr Evtl. Freitag, 29. April – Spiel 6 ZSC Lions - Zug, 19:40 Uhr Evtl. Sonntag, 1. Mai – Spiel 7 Zug - ZSC Lions, 19:50 Uhr

Bei SRF ist jedes Spiel der Final-Serie im TV auf SRF zwei sowie auf der Webseite/Sport App live zu sehen.

Der Modus

Gespielt wird wieder nach dem bewährten Modus best-of-seven. Das ist eine Änderung im Vergleich zur letzten Saison. Damals führten die Halbfinal- und Finalserien nur über maximal 5 Partien. Die Verkürzung war der Corona-Pandemie geschuldet: Weil immer wieder verschiedene Teams eine Quarantäne hatten absitzen müssen, gab es allmählich terminliche Engpässe.

Die Ausgangslage

Der EVZ greift nach der Titelverteidigung und nach dem 3. Meisterkübel der Klubgeschichte (die Premiere war im 1998). Der ZSC könnte den 10. Jubiläums-Titel einfahren – den ersten seit 2018. Für die formstarken Zuger Schützlinge von Headcoach Dan Tangnes geht es auch noch um diese erstrebenswerte Marke: Sie könnten sich als erstes Team überhaupt seit Einführung der Playoffs 1986 ohne eine Niederlage in der entscheidenden Phase zum Champion küren.