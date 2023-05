«Ich hätte diese Pressemitteilung niemals schreiben wollen.

Ich bin sehr traurig, euch mitteilen zu müssen, dass ich mich wegen eines Krebsrückfalls für das kommende Jahr als Headcoach des EHC Biel zurückziehen muss.

Ich muss meine Chemotherapie bis Mitte September fortführen. Danach werde ich mich während einem oder zwei weiteren Jahren anderen Behandlungen unterziehen. Letztes Mal benötigte ich 7 bis 8 Monate, ehe ich die Herausforderungen als NL-Coach wieder voll erfüllen konnte.

Es tut mir zutiefst leid, dass ich die Reise mit unserem grossartigen Team nicht fortsetzen kann. Ich hatte das grosse Glück, Teil dieser Gruppe sein zu dürfen.

Ich möchte all unseren Spielern wirklich danken. Mit euren unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten habt ihr meine Denkweise erweitert. Danke auch, dass ihr nicht zugelassen habt, dass meine Krankheit eure Leistung beeinträchtigt.

Chapeau. Dank euch ist mein Job so viel leichter gewesen. Es ist sehr schwierig für mich, euch zu verlassen, es tut mir Leid!

Ich möchte dem ganzen Trainerstab danken, der mit mir zusammengearbeitet und mich unterstützt hat, wann immer es euch gebraucht hat. Es war mir eine grosse Freude, mit euch zusammenzuarbeiten.

Danke auch dem Personal: Immer wart ihr für die Jungs und mich da! Lächelt, denn ihr habt unseren Job erst möglich gemacht.

Ich hatte grosses Glück mit einem so grossartigen Sportchef. Stoney, du hast an mich geglaubt, du hast mich auf meine Weise arbeiten lassen. Ich denke, die Zusammenarbeit war für beide Seiten sehr warmherzig, respektvoll und bereichernd.

Und mir die zweite Chance nach meiner schweren Krankheit zu geben, sagt viel über dich aus, denke ich.

Die anhaltende Unterstützung durch das Büro unter der Leitung von Daniel (Villard, CEO, Anm. d. Red.) war während der gesamten Zeit grossartig. Danke!

Ich möchte der Verwaltungsrats-Präsidentin, dem Co-Präsidenten und dem gesamten Vorstand des EHC Biel danken. Ihr habt dafür gesorgt, dass der Klub leicht zugänglich ist, wart voller Empathie und habt mir gezeigt, was grossartige Führung ist. Es war ein Vergnügen, mit euch zusammenzuarbeiten, ich habe viel gelernt.

Ich möchte allen unseren Fans für die grossartige Unterstützung in den Stadien danken. Ihr habt mit eurem grossartigen Support unsere Arbeit so viel leichter gemacht. Danke für die Nachrichten im ganzen Land, die Choreos, Songs und all die anderen Wege, mich zu unterstützen, nachdem meine Erkrankung öffentlich wurde. Ein ganz grosses Dankeschön!

Ihr alle habt versucht, mir meine Rückzugs-Entscheidung schwerer zu machen. Aber jetzt muss ich an mich, meine Gesundheit und meine Familie denken. Ich werde mich an unsere Reise und die Unterstützung erinnern, das lässt mich noch härter kämpfen und als Sieger aus meinem eigenen Kampf zurückkommen!!!

Wir werden uns in den Stadien sehen. Lächelt und geniesst das Spiel. :)

Beste Grüsse, Antti, EHC Biel