Bis 2023 coacht Jeff Tomlinson Kloten in der National League. Dann tritt er zurück – weil er zu diesem Zeitpunkt fast blind ist.

Legende: Berichtet über seine schwierige Zeit Jeff Tomlinson. KEYSTONE/Ennio Leanza

Wegen «gesundheitlichen Problemen» legte Jeff Tomlinson 2023 sein Amt als Cheftrainer beim EHC Kloten nieder. Zwei Jahre später verrät der Kanadier dem Tagesanzeiger, dass er gegen Ende seiner Coaching-Karriere fast komplett blind war und sein Team zum Aufstieg und Klassenerhalt coachte, ohne wirklich etwas zu sehen.

Ein Sehnervinfarkt zuerst rechts, dann links, nahm dem 2020 50-Jährigen fast das komplette Augenlicht. Trotzdem führte er seinen Job weiter aus. Er nahm die Hilfe seiner Assistenten in Anspruch und weihte nur einen kleinen Kreis in seine Krankheit ein.

Schwieriger Alltag

Alltägliche Dinge wurden für Tomlinson zur Herausforderung, auch weil er seine Erblindung weiterhin versteckte. Seine Assistenztrainer halfen ihm nicht nur auf dem Eis, sondern auch beim Einkaufen und mit einem Fahrdienst.

Erst nach knapp drei Jahren kam der Kanadier an seine Grenzen und er gab seinen Rücktritt bekannt. Der offizielle Grund damals: Tomlinsons Nierenerkrankung. Doch jetzt ist klar, dass noch mehr dahintersteckte.