Julien Sprunger beendet seine Eishockey-Karriere nach der laufenden Saison.

Der 39-Jährige spielt seit 2002 für Fribourg-Gottéron, seinen 2026 auslaufenden Vertrag wird er nicht verlängern.

Julien Sprunger hat den Spekulationen um sein Karriereende ein Ende gesetzt und seinen Abgang auf Ende Saison angekündigt. Sein Vertrag bei Fribourg-Gottéron läuft Ende Saison aus und wird nicht verlängert.

Sprunger hat 1149 Spiele im Trikot von Freiburg absolviert und dabei 810 Skorerpunkte erzielt. In der laufenden Saison traf der Stürmer bereits fünf Mal, hinzu kommen neun Assists. Sprunger trug in der National League nie ein anderes Trikot als jenes mit dem Drachen auf der Brust. Mehrmals stand ein Abschied im Raum, das Schicksal wollte es jeweils anders. 2009 hatte er einen Zwei-Weg-Vertrag von den New York Rangers auf dem Tisch. Eine schwere Verletzung, zugezogen an der Heim-WM, machte diese Pläne zunichte.

«Mein Entscheid ist in Ruhe gefallen», wird Sprunger in der Mitteilung des Klubs zitiert. «Wir wollen den Rest der Saison alles geben, um so weit wie möglich zu kommen.» Wie der Verein schreibt, wird er dem Klub in einer neuen Funktion erhalten bleiben.