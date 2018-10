Im Hallenstadion wird er nach Siegen bereits mit «Jérôme, Jérôme»-Sprechchören zur Ehrenrunde gebeten: Jérôme Bachofner ist bei den ZSC Lions endgültig zum Fan-Liebling aufgestiegen.

Am Samstag hat der erst 22-Jährige in Davos den gelben Helm der Lions übernommen; beim knappen 3:2-Sieg war er an allen Toren beteiligt. Am Sonntag hat er mit einem sehenswerten Game-Winner nachgedoppelt, aktuell steht Bachofner bei 7 Skorerpunkten.

Aus den eigenen Reihen

Nicht nur aufgrund seiner Offensiv-Qualitäten ist Bachofner ein Publikumsliebling: Der Dübendorfer stammt aus dem eigenen Nachwuchs, hat sich vom überzähligen Tribünengast zum Topskorer hochgearbeitet. Auf den Rängen sehen die Fans ihn als einen der ihren.

Zuallererst ist es eine Teamleistung.

Natürlich hat der linke Flügel auch von den Verletzungen von Robert Nilsson und Fabrice Herzog profitiert, seinen momentanen Stammplatz hat er sich aber vor allem durch seine Leistungen erarbeitet.

Höhenflug hin oder her, Bachofner bleibt bescheiden. So meinte er auf die Frage nach den Gründen seiner starken Form trocken: «Zuallererst ist es eine Teamleistung.» Und er fügte an: «Der Trainer schenkt mir viel Vertrauen, ich zahle es ihm mit guten Leistungen zurück.»

So simpel kann Eishockey sein.

Resultate Übersicht National League

Sendebezug: SRF 1, «sportaktuell», 13.10.2018, 22:20 Uhr.