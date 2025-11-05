Guido Lindemann hat auch Jahre nach dem Ende seiner Aktivkarriere kein Stück seiner Hockey-Leidenschaft verloren. Nicht nur, weil der EHC Arosa in dieser Saison nach langer Zeit wieder in der Swiss League spielt, sondern auch, weil Eishockey bei den Lindemanns noch immer Familiensache ist.

Sein 20-jähriger Enkel Colin bestreitet beim EVZ derzeit seine erste Profisaison, in der er regelmässig zum Einsatz kommt. Regelmässig heisst in diesem Fall in sämtlichen bisherigen 21 Partien der Zuger, wobei er durchschnittlich knapp 6 Minuten Eiszeit erhält.

Fast wie ein persönlicher Coach

Die Liebe zum Eishockey wurde Colin Lindemann buchstäblich in die Wiege gelegt. Grossvater Guido ist weit über die Bündner Kantonsgrenze hinaus eine Legende. Zusammen mit seinem Bruder Markus führte der mittlerweile 70-Jährige den EHC Arosa zu Beginn der 80er-Jahre zu zwei Meistertiteln.

Ich warte am Tag nach dem Spiel fast schon auf sein SMS.

Einen Meistertitel konnte Guidos Sohn Sven Lindemann, Vater von Colin, in seiner Karriere nie bejubeln. In Kloten hätten sie ihm dennoch am liebsten ein Denkmal gebaut. Etwas wechselfreudiger als Sven war dessen Bruder Kim, der 2008 mit den ZSC Lions Schweizer Meister wurde.

In Sachen Meistertitel könnte sich die Familiengeschichte durchaus fortsetzen. Colins Karriere nimmt gerade erst Fahrt auf – nicht zuletzt dank den Ratschlägen des erfahrenen Grossvaters. «Ich warte am Tag nach dem Spiel fast schon auf sein SMS», so Colin. «Neni», wie er ihn nennt, habe ihm auch schon Fotos von Zeichnungen gewisser Szenen geschickt, was für ihn äusserst hilfreich sei.

Ins Stadion hat es Guido Lindemann in dieser Saison noch nicht geschafft, aber er sieht sich jedes Spiel am Fernseher an. Nicht nur die von Colin, sondern auch die von dessen Bruder Kevin, der nach knapp zwei Saisons bei Kloten derzeit beim HC Thurgau spielt. «Ich habe zwei Fernseher, einer mit Colin, einer mit Kevin», erzählt er. Eishockey war, ist und bleibt bei den Lindemanns Familiensache.

