Der EV Zug hat die Verpflichtung von Dennis Everberg bekanntgegeben. Der knapp 27 Jahre alte Flügelstürmer kommt aus der NHL-Organisation der Winnipeg Jets und erhält in der Zentralschweiz einen Vertrag bis zum Saisonende. Der zweifache Weltmeister (2017 und 2018) bestritt zwischen 2014 und 2016 70 NHL-Spiele für Colorado. Dabei gelangen ihm 3 Tore und 9 Assists. In der aktuellen Saison setzte Winnipeg den Schweden nur in der AHL ein. Everberg soll bereits am Wochenende spielberechtigt sein.

Beim 6:1-Heimsieg gegen die Lakers hat sich Lausannes Yannick Herren eine Bänderverletzung im linken Knie zugezogen. Der Walliser steht seinem Team, das mit zuletzt 6 Siegen in Serie zu den aktuell formstärksten der National League gehört, rund vier Wochen nicht zur Verfügung. Herren ist mit 5 Toren und 8 Assists der viertbeste Skorer der Westschweizer.