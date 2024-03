Legende: Kommen erneut nach Davos Die Spieler von Pardubice. Freshfocus / Martin Meienberger

Pardubice bereit für Revanche

Das Teilnehmerfeld des diesjährigen Spengler Cups ist fast komplett. Mit Dynamo Pardubice kehrt der letztjährige Finalist in der Altjahreswoche nach Davos zurück. Mit dem sechsmaligen tschechischen Meister, den Straubing Tigers, Fribourg-Gottéron, Stammgast Team Canada sowie dem gastgebenden Titelverteidiger HC Davos sind fünf der sechs Teilnehmer für die 96. Austragung des Traditionsturniers bekannt.

National League nicht mehr Nummer 1 Europas

Die Deutsche Eishockey-Liga hat einen neuen Publikumsrekord vermeldet. In der Regular Season hätten im Schnitt 7160 Fans die Partien im Stadion mitverfolgt, teilte die DEL mit. Damit überholte die Liga die Schweizer National League, die am Mittwoch einen Schnitt von 7130 Fans vermeldet hatte, und ist neu die Nummer 1 in Europa. «Wir haben mit über 20 Prozent einen extremen Zuwachs», freute sich Geschäftsführer Gernot Tripcke. Auch Europas Zuschauerkrösus spielt in Deutschland: Die Kölner Haie stellten laut DEL mit einem Schnitt von 16'993 Fans einen Europarekord auf.