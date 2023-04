Legende: Der Quali-Sieger steht im Final Genfs Spieler bejubeln am Samstag einen Treffer. Keystone/Salvatore di Nalfo

Genf schlägt Zug im 5. Halbfinal-Spiel 3:2 und entscheidet die Serie mit 4:1 für sich.

Damit stehen die Romands zum 4. Mal im Playoff-Final.

Dort trifft Genf ab Freitag auf Biel.

Qualifikationssieger Servette folgt Biel, dem Zweiten der Regular Season, in den Playoff-Final. Die Genfer haben sich gegen Zug, den Meister der letzten beiden Jahre, letztlich souverän durchgesetzt. Damit wird es einen neuen Meister in der Playoff-Ära (seit 1985) geben.

Die Genfer stehen zum 4. Mal nach 2008, 2010 und 2021 im Final, zogen bisher jedoch jedes Mal den Kürzeren. Biel feierte den dritten und letzten Meistertitel vor 40 Jahren. Das erste Finalspiel findet am kommenden Freitag in der der Les-Vernets-Halle statt.

Jooris entscheidet Serie mit Energieanfall

Der Traum vom 1. Meistertitel für die Genfer lebt. Entsprechend gross war der am Samstagabend nach dem entscheidenden Sieg gegen Zug, die Übermannschaft der letzten Jahre. Das Tor zum 3:2-Endstand für Servette entsprang einer Willensleistung: Josh Jooris tankte sich in der 52. Minute durch die gegnerischen Reihen und überwand nach einem Doppelpass mit Linus Omark auch Goalie Leonardo Genoni. Sami Vatanen hatte die Wende nach 46 Sekunden im Schlussabschnitt im Powerplay mit einem satten Schuss zum 2:2 lanciert.

Nach 40 Minuten hatte es noch nach einer Fortsetzung der Serie ausgesehen. Zwar gingen die Genfer in der 23. Minute durch den 4. Treffer von Omark in den laufenden Playoffs in Führung, doch wendeten die Gäste die Partie vor der 2. Pause. Fabrice Herzog gelang nach einem Konter der Ausgleich (29.), 9 Minuten später zeichnete Rémi Vogel für das 2:1 verantwortlich. Der 21-jährige Verteidiger brachte den Puck nach einem Querpass von Gregory Hofmann vors Tor, wo ihn Servettes Verteidiger Henrik Tömmernes ins eigene Gehäuse ablenkte. Vogel erzielte seinen ersten Treffer überhaupt in der höchsten Liga.

Serie von Zug und Genoni gerissen

Die Zentralschweizer gaben jedoch auch bei der 4 Niederlagen in dieser Halbfinal-Serie einen Vorsprung aus der Hand. Somit verpassten sie zum 1. Mal den Final, seit Dan Tangnes 2018 das Traineramt übernommen hat. Der Zuger Goalie Leonardo Genoni verlor erstmals seit 2018 (mit Bern) eine Playoff-Serie.